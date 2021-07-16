Trabzonspor'da sol bek arayışı sürerken bordo-mavililerin önceliği bu bölgeye yabancı bir isim almak. Birger Meling ve Dalbert gibi isimlere teklif götüren Bordo-Mavililerin, yeni yabancı kuralı nedeniyle bir de Türk oyuncuyla görüşme halinde olduğu kaydedildi. Bu futbolcunun ise İsmail Köybaşı olduğu bildirildi.



Sabah'ın haberine göre; Serbest statüde bulunan 32 yaşındaki Köybaşı ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bir görüşme yaptığı ve oyuncuya, "Seni kadroda düşünüyorum. Bir yere gitme. Benden haber bekle" dediği öğrenildi. Bu nedenle Hatay, Rize ve Giresun'un tekliflerini beklemeye alan tecrübeli futbolcunun da Trabzon yönetimiyle 5 milyon TL'ye ön anlaşma yaptığı aktarıldı.



ÖMER ÜRÜNDÜL: "ÇOK FAYDALI OLUR"



İsmail Köybaşı deneyimli bir oyuncu. Hangi takımda görev aldıysa sahaya çıkınca elinden gelini fazlasıyla yapar. Zaman zaman sakatlık problemleri yaşadı. Yurt dışında da La Liga ekiplerinden Granada forması giydi. Trabzonspor'da kendisine iyi bakarsa ve sakatlık problemi çıkmazsa çok faydalı bir transfer olur.



