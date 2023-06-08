A Milli Kadın Basketbol Takımı, Polonya'yı 92-64 yendi

Hazırlık maçında Polonya ile karşılaşan A Milli Kadın Basketbol Takımı, rakibini 92-64 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Polonya'yı 92-64 yendi
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08 Haziran 2023 22:58
2023 FIBA Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Polonya'yı 92-64 mağlup etti.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Zeynep Şevval Gül, Tilbe Şenyürek ve İlayda Güner beşiyle başlayan ay-yıldızlı ekip ilk yarıyı 52-38 önde tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF yöneticilerinin de takip ettiği müsabakada Tilbe Şenyürek 15, İlayda Güner 14 ve Feride Şevval Akalan 13 sayıyla oynadı.

Milliler, 10 Haziran Cumartesi günü Yeni Zelanda ile saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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