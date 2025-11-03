4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Enflasyon farkına göre 2026 memur ve emekli maaşı zammı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı ve böylece memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Memur ve emeklilerin maaş zamlarına, her yıl ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. Çalışan memurlar ve memur emeklileri ise yılın 10. enflasyon verisi olan ekim ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, 4 aylık enflasyon farkına odaklandı ve maaş zammı hesaplaması yapmaya başladı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli maaşları ne kadar zamlanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,55 olarak açıklandı.

Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında ise 3,23 olarak açıklanmıştı. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı yüzde 5,00 oldu.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri toplam enflasyona göre maaş zammı alıyor. Ekim ayı verisiyle birlikte 4 aylık toplam enflasyon yüzde 10,25 oldu.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 10,25 zammı hak etmiş oldu.

Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için kasım ve aralık ayında açıklanacak olan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak.

Ekim sonu itibarıyla toplam enflasyon yüzde 10,25'i aşmış durumda.

Memur zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,00 olarak oluştu.

Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 5,00 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 16,56 kümülatif zam meydana gelecek.

Net rakam kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkına ek olarak yüzde 11 de toplu sözleşme zammı alacak.