Haber Tarihi: 03 Kasım 2025 11:27 - Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2025 11:27

4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Enflasyon farkına göre 2026 memur ve emekli maaşı zammı belli oldu

4 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, çalışan binlerce memur, memur emeklisi ve Bağ-Kur emeklileri tarafından araştırılmaya başladı. Eylül ayında aylık enflasyon 3,23 olarak açıklanmıştı. Memur ve emeklilerin maaş zammına yansıyacak 4 aylık enflasyon farkı, ekim ayı verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla netleşti. Bu oran, 2026 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış için temel göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. Net rakam kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla oluşacak. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.

4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Enflasyon farkına göre 2026 memur ve emekli maaşı zammı belli oldu
Abone Ol
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı ve böylece memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Memur ve emeklilerin maaş zamlarına, her yıl ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. Çalışan memurlar ve memur emeklileri ise yılın 10. enflasyon verisi olan ekim ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, 4 aylık enflasyon farkına odaklandı ve maaş zammı hesaplaması yapmaya başladı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli maaşları ne kadar zamlanacak?

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,55 olarak açıklandı.

Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında ise 3,23 olarak açıklanmıştı. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı yüzde 5,00 oldu.

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri toplam enflasyona göre maaş zammı alıyor. Ekim ayı verisiyle birlikte 4 aylık toplam enflasyon yüzde 10,25 oldu.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 10,25 zammı hak etmiş oldu.

Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için kasım ve aralık ayında açıklanacak olan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

2026'DA MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak.

Ekim sonu itibarıyla toplam enflasyon yüzde 10,25'i aşmış durumda.

Memur zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,00 olarak oluştu.

Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 5,00 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 16,56 kümülatif zam meydana gelecek.

NET RAKAM ARALIK AYINDA BELLİ OLACAK
Net rakam kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkına ek olarak yüzde 11 de toplu sözleşme zammı alacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Kasım ayı kira artış oranı 2025: Kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? 2025 kasım ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? Gündem Kasım ayı kira artış oranı 2025: Kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? 2025 kasım ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?
Galatasaray'da Icardi dışında kulübe sessiz! Galatasaray Galatasaray'da Icardi dışında kulübe sessiz!
Beşiktaş'ta Ndidi tepkisi! Beşiktaş Beşiktaş'ta Ndidi tepkisi!
Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe yorumu: 'Hatırladılar' Fenerbahçe Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe yorumu: "Hatırladılar"
Galatasaray'da 22 maç sonra bir ilk Galatasaray Galatasaray'da 22 maç sonra bir ilk
4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Enflasyon farkına göre 2026 memur ve emekli maaşı zammı belli oldu Gündem 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Enflasyon farkına göre 2026 memur ve emekli maaşı zammı belli oldu
Trabzonspor'un duvarı: Andre Onana Trabzonspor Trabzonspor'un duvarı: Andre Onana
Sinan Vardar'dan Beşiktaş tepkisi: 'Utanın!' Beşiktaş Sinan Vardar'dan Beşiktaş tepkisi: "Utanın!"
Galatasaray'da Ajax için 1 milyon euro prim Galatasaray Galatasaray'da Ajax için 1 milyon euro prim
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Derbinin ardından gerginlik: Tedesco
2
Galatasaray'dan istediği maaş: Ademola Lookman
3
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a flaş gönderme!
4
Milan Skriniar'dan Cerny'ye gönderme!
5
Sadettin Saran'dan galibiyete dev prim!
6
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Arroyo'dan olay Jhon Duran hareketi!
7
İsmail Yüksek: "Sevgilim gol atacağımı söyledi"

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.