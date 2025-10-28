29 Ekim 2025 Etkinlikleri, Konserleri, Kutlamaları: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, etkinlikleri!

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen cumhuriyetimizin bu sene 100. yaşına giriyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı yurdumuzun dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak. Bu kapsamda İzmir'de düzenlenecek 28 Ekim ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları etkinlikleri paylaşıldı. 28-29 Ekim'de İzmir'de Dolu Kadehi Ters Tut, Nilüfer, Ceza, Emir Can İğrek ve Hayko Cepkin sahne alacak. İşte, 28-29 Ekim İzmir ücretsiz konserleri ve etkinleri...İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama konseri 29 Ekim'de Maltepe Etkinlik alanında yapılacak.Etkinlikte, Haluk Bilginer'in seslendireceği temsili Cumhuriyet ağacı, bir kız çocuğu ile yolculuğa çıkacak. 40 dakika sürecek bu özel gösteriye, yurt dışından gelen hava ve yer akrobatları eşlik edecek.İtalya'dan gelen uçan balonlu akrobasi ekibi, Türkiye'nin her şehrini temsil eden 81 halk oyunları dansçısıyla aynı sahnede buluşacak. Etkinlikte, halk oyunları ve modern dans ekipleri ile tiyatroculardan oluşan 210 kişi yer alacak. Hayallerinin peşinden giden kız çocuğunu, jimnastik sporcusu Doğa Kale canlandıracak.Müzisyen, aranjör ve yapımcı İskender Paydaş da 29 Ekim'de Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek kutlamalara katılacak.Cumhuriyet kutlamalarına özel hazırlanan yeni şarkıları da dinleyicinin beğenisine sunacak Paydaş, Zülfü Livaneli, Duman, Kubat ve Edis'in de aralarında bulunduğu ünlü isimleri sahnesinde ağırlayacak.Kutlamalar kapsamında 28 Ekim'de Melike Şahin, Gazapizm, Madrigal, Nova Norda, Ozbi, Şevval Sam, Ozan Doğulu Maltepe'de ücretsiz konser verecek.29 Ekim'de de Duman, Edis, Sıla, Mazhar Alanson, Adamlar Maltepe'de, Sertap Erener Ataşehir'de, Zülfü Livaneli Kadıköy'de, Burak Kut, Yonca Evcimik, Vitamin ve Mansur Ark da Sarıyer'de sahne alacak.Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Eskişehirlileri ünlü şarkıcı Gülşen ile buluşturuyor.Gülşen, 27 Ekim Cuma akşamı Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda Eskişehirli sevenleriyle saat 20:00'da bir araya gelecek.Çankaya Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Ankaralıları ünlü şarkıcı Tan ile buluşturuyor.Taşçı etkinlik haberini; "Tan Taşçı 29 EkimCumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında, Çankaya Belediyesi organizasyonuyla 29 Ekim Pazar akşamı Ankara AnıtPark'da sahnede olacağız" sözleriyle duyurdu.Mersin Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ünlü sanatçı İrem Derici'yi Mersinlilerle buluşturacak. (Saruhanlı PTT Binası Yanı, Manisa)Menderes Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları renkli görüntülere sahne olacak. Etkinlikler kapsamında sanatçı Ece Seçkin de Mendereslilerle buluşacak.Tarih: 29 Ekim PazarYer: Cumhuriyet Meydanı, BurdurTarih: 26 Ekim PerşembeYer: Tahtakale Mahallesi Ispartakule Sergi ve Fuar Alanı Otoparkı, AvcılarTarih: 29 Ekim PazarYer: Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Önü, AntalyaTarih: 27 Ekim CumaYer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, MaltepeTarih: 28 Ekim CumartesiYer: Maltepe Etkinlik AlanıTarih: 28 Ekim CumartesiYer: Maçka Parkı, ŞişliTarih: 28 Ekim CumartesiYer: Maltepe Etkinlik AlanıDolu Kadehi Ters Tut, Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusunu 28 Ekim'de 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı Karabağlar'da saat 20.00'de sahnede hayranlarıyla paylaşacak.Nilüfer, Cumhuriyet kutlamalarında 28 Ekim saat 20.30'da Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda sevenleriyle buluşacak.Ceza da, Cumhuriyet'in 100. yılında 28 Ekim'de İzmir Buca Eski Kaymakamlık Binası karşısında saat 21.00'de sahne alacak.Emir Can İğrek, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 29 Ekim'de İzmir 7 Eylül Stadyumu Torbalı'da saat 20.30'da sahneye çıkacak.Hayko Cepkin Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim'de İzmir Gaziemir Festival Alanı'nda saat 20.30'da sahne alacak.29 Ekim'de İzmir kutlama programı şöyle:Gün Boyu Kültürpark içi, Lozan Kapısı arkası ESHOT 80. Yıl Gezici SergiGün Boyu 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Sportif Turnuvaları10.30: Cumhuriyet Meydanı Resmi Kutlama Töreni11.15: Cumhuriyet Meydanı Geçit Töreni12.30: 100. Yıl Yat Yarışları-Pasaport İskele14.00 - 21.00: Kültürpark Cumhuriyet Özel Etkinlikleri17.00: 100. Yılında Cumhuriyet Bayramı Senfoni Konseri17.00-19.00: Belediye Meclisleri Özel Oturumu17.30: 100. Yılda 100 mil Yat Yarışı Kupa Töreni18.00 - 21.00: Kültürpark Cumhuriyet Gençlik Konserleri ve Dans Gösterileri19:00: Cumhuriyet Yürüyüşü (Kültürpark Basmane Kapısı- Konak Atatürk Meydanı)20.00: Fener Alayı (Konak Atatürk Meydanı- Cumhuriyet Meydanı)20.30: Zeybek Gösterisi20.45: Gemi Korteji ve Işık Şovları20.50: Cumhuriyet Halk Korosu. Cumhuriyet Marşları