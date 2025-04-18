23 Nisan'da noterler açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı? 2025

Noterlerin çalışma saatleri, bayram tatili nedeniyle vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. "Noterler açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtı, özel işlerini halledecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, noterler açık mı/kapalı mı? Noterler 23 Nisan'da çalışıyor mu?



23 NİSAN'DA NOTERLER AÇIK MI?



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizde önemli bir milli bayram olarak kutlanırken, bu özel günde noterler de kapalı olacak. 23 Nisan 2025 Salı günü resmi tatil olarak ilan edildiği için, noterler de bu tarihte hizmet vermemektedir.



Noterler genellikle resmi tatillerde kapalıdır ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da bu kapsamda yer alır. Dolayısıyla, işlem yapmak veya belge düzenlemek için notere gitmek isteyenlerin, 23 Nisan tarihinde bu durumu göz önünde bulundurmaları önemlidir.



Resmi tatillerde acil durumlar için nöbetçi noterler hizmet verebilir ancak genel olarak noterlerin kapalı olduğu ve normal çalışma saatlerinin tatil süresince askıya alındığı bilinmelidir.





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