2025 Miss Universe Birincisi Fatima Bosch Kimdir?

Dünyanın en prestijli güzellik organizasyonlarından biri olan Miss Universe 2025, bu yıl Tayland'da gerçekleşti. Final gecesinde nefesler tutulurken, jürinin kararıyla kâinatın en güzel kızı unvanı Meksika Güzeli Fatima Bosch'a verildi. Bosch, tacını geçen yılın kazananı Victoria Kjær Theilvig'den devraldı.

Yarışmada ev sahibi Tayland'ı temsil eden Veena Praveenar Singh ikinci (1. Runner-Up), Venezuela güzeli Stephany Abasali ise üçüncü oldu.

2025 Kainat Güzeli seçilerek tüm dünyanın dikkatini çeken Fatima Bosch, eğitimli geçmişi ve sosyal sorumluluk projeleriyle tanınıyor.

Yaşı ve Doğum Yeri: 19 Mayıs 2000 doğumlu olan Fatima Bosch, 25 yaşında. Meksika'nın güneydoğusundaki Tabasco eyaletine bağlı Santiago de Teapa kentinde dünyaya geldi. Bosch, Tabasco eyaletinden çıkıp Miss Universe tacını kazanan ilk kadın olarak tarihe geçti.

Eğitimi: Moda ve tasarıma olan ilgisiyle bilinen Bosch, Meksika'nın prestijli üniversitelerinden Universidad Iberoamericana'da Moda ve Tekstil Tasarımı eğitimi aldı. Eğitimini uluslararası boyuta taşıyan güzel, İtalya'nın moda başkenti Milano'da bulunan Nuova Accademia di Belle Arti'de ve ABD'de Lyndon Institute'da ek eğitimler gördü.

Kişisel Mücadelesi: Bosch, çocukluk yıllarında Disleksi (öğrenme güçlüğü) ve DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) teşhisi konduğunu, ancak bu zorlukların kendisini daha dirençli bir birey haline getirdiğini sık sık dile getiriyor. Şu anda nöroçeşitlilik konusunda farkındalık yaratan projelerde aktif rol alıyor.

Fatima Bosch'un zaferi, sadece güzelliğiyle değil, yarışma sürecinde gösterdiği "karakterle" de anılıyor. Final öncesinde Miss Universe organizatörlerinden Nawat Itsaragrisil ile yaşadığı gerginlik dünya basınına yansımıştı.

İddialara göre Nawat, bir prova sırasında Bosch'a yönelik "aptal" (dummy) ifadesini kullandı. Bu duruma sessiz kalmayan Meksikalı güzel, "Ben buraya sesimi duyurmaya geldim, hakaret işitmeye değil" diyerek tepkisini gösterdi ve diğer yarışmacıların da desteğiyle kısa süreli bir protesto/walk-out gerçekleştirdi. Ayrıca Bosch'un final yürüyüşü öncesinde ayağına cam battığı, ancak buna rağmen podyuma çıkarak profesyonelliğinden ödün vermediği ortaya çıktı.

Türkiye Güzeli Dereceye Giremedi

Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan ise ne yazık ki beklenen dereceyi elde edemedi. Arslan, ilk 30 finalist arasına kalamayarak yarışmaya erken veda etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Arslan, "Çok çabaladık ancak nasip değilmiş, destekleyen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.