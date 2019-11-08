2020 NBA Finalleri, bu gece başlıyor!

2020 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalistlerinden Miami Heat 4'üncü, Los Angeles Lakers ise 17'nci şampiyonluk için sahaya çıkacak.



LeBron James ve Anthony Davis'in sürüklediği Lakers ile James'in 2012 ve 2013'te şampiyonluk yaşadığı eski takımı Heat, 74'üncüsü yapılacak NBA finalinde karşılaşacak.



Doğu Konferansı şampiyonu Heat 6'ncı, Batı Konferansı şampiyonu Lakers 32'nci defa finalde mücadele edecek.



2020 NBA finalinin ilk karşılaşması, yarın TSİ 04.00'te başlayacak. Final serisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında yapılan maçlar gibi Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanacak.



Seride 4 karşılaşmadan galip ayrılan takım, şampiyona verilen "Larry O'Brien Kupası"nı müzesine götürecek.



Sonuncusu 2010'da olmak üzere 16 şampiyonluğu bulunan Lakers ile sonuncusu 2013'te, 3 kupa kazanan Heat arasındaki seri, önceki sezon play-off'lara yükselememiş takımların karşılaştığı ilk NBA finali olarak kayıtlara geçecek.



Lakers 17'nci kez şampiyon olması halinde, Boston Celtics'in elinde tuttuğu "NBA'in en başarılı takımı" unvanına ortak olacak.



NORMAL SEZONDA LAKERS ÜSTÜN



Lakers, play-off'lardaki rakipleri Portland Trail Blazers, Houston Rockets ve Denver Nuggets'ı 4-1 yenerek adını finale yazdırdı.



Heat ise final yolunda karşılaştığı Indiana Pacers'ı 4-0, Milwaukee Bucks'ı 4-1, Boston Celtics'i ise 4-2 ile geçti.



Takımlar normal sezonda 2 kez karşılaştı. İki maçı da Lakers kazandı. 8 Kasım 2019'daki mücadele 95-80, 13 Aralık 2019'daki müsabaka ise 113-110 Lakers üstünlüğüyle bitti.



Lakers'ın 104 sayı ortalaması, yüzde 47,2 şut isabetine karşılık Heat bu karşılaşmalarda, 95 sayı ve yüzde 40,6 isabetle mücadele etti.



LAKERS FİZİĞİNE, HEAT ŞUTLARINA GÜVENİYOR



NBA'in en iyi basketbolcularından ikisi James ve Davis'in forma giydiği Lakers ayrıca Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Rajon Rondo, Dwight Howard, Danny Green, Markieff Morris gibi önemli parçaların bulunduğu derin kadrosuyla da öne çıkıyor.



All-star oyuncular Jimmy Butler ve Goran Dragic'e, gösterdiği gelişimle bu yıl ilk kez all-star seçilen Bam Adebayo ve çaylak oyuncu Tyler Herro'nun da eşlik etmesiyle beklentileri aşan Heat ise Kovid-19 arasından sonra yakaladığı ivmeyi sürdürmek istiyor.



Lakers, play-off'larda 28,8 sayı, 9,3 ribaunt ortalamaları bulunan Davis ve maç başına 26,7 sayı, 10,3 ribaunt, 8,9 asist üreten James başta olmak üzere oyuncularının fizik avantajına güveniyor.



Play-off'lardaki 40,7 sayı (Heat 27,5) ortalamasıyla açık ara boyalı alandan en fazla skor üreten takım olan Lakers ayrıca her 3 şut denemesinden birini yaptığı boyalı alanda yüzde 70,9 isabet oranıyla oynuyor.



100 hücum başına 13,4 üç sayılık isabet ortalaması bulunan Heat de bu alanda play-off'ların 6'ncı en iyi takımıyken, Lakers 11,5 ortalamayla 14'üncü sırada yer alıyor.



Bu yüzden Lakers savunmasının, Duncan Robinson, Jae Crowder, Dragic ve Herro gibi 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili olan isimlere dikkat etmesi gerekiyor.



Heat'in skor yükünü paylaşan oyunculardan Dragic'in 20,9 sayı, 4,7 asist, Butler'ın 20,7 sayı, 5,7 ribaunt, 4,5 asist, Adebayo'nun 18,5 sayı, 11,4 ribaunt, 4,9 asist ve Herro'nun 16,5 sayı, 5,5 ribaunt ortalamaları bulunuyor.



İSTATİSTİKLERDE, LAKERS AĞIR BASIYOR



Play-off'larda 100 hücum başına 115,6 sayı atan Lakers, potasında ise 107,8 sayı görüyor. Aynı hücum ve savunma istatiskleri Heat için sırasıyla 113,4 ve 108,9 sayı.



Lakers, şut isabeti (yüzde 49,8), 100 hücum başına asist (26,2) ve 100 savunma başına blok (5,8) istatisklerinde play-off takımları arasında başı çekiyor.



Heat ise yüzde 45,9 isabetle 7'nci, 25,4 asistle 2'nci ve 4,2 blokla 8'inci sırada yer alıyor.



LEBRON JAMES, 10'UNCU FİNALİNDE



Kariyerinde 3 şampiyonluğu (2012, 2013, 2016) bulunan, 4 kez normal sezonun (2009, 2010, 2012, 2013) ve 3 kez final serisinin (2012, 2013, 2016) en değerli oyuncusu seçilen James, Cleveland Cavaliers formasıyla 5, Heat formasıyla 4 defa oynadığı finale, Lakers formasıyla da çıkmayı başardı.



35 yaşındaki basketbolcu, son 10 yılda 9'uncu, kariyerinde 10'uncu kez finalde yer alacak. James, Bill Russell (12), Sam Jones (11) ve Kerim Abdülcabbar'dan (10) sonra 10 NBA finali oynayan 4'üncü oyuncu olarak tarihe geçecek.



James ayrıca play-off'larda finale gelene kadar 3 farklı takımın formasıyla 25 veya üstünde sayı ortalaması yakalayan ilk oyuncu oldu.



NBA FİNALLERİ'NİN "EN"LERİ



En çok şampiyonluk elde eden takımlar:



1. Boston Celtics: 17



2. Los Angeles Lakers: 16



3. Chicago Bulls: 6



Golden State Warriors: 6



EN ÇOK ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN OYUNCULAR



1. Bill Russell (Boston Celtics): 11



2. Sam Jones (Boston Celtics): 10



3. Tom Heinsohn (Boston Celtics): 8



K.C. Jones (Boston Celtics): 8



Tom Sanders (Boston Celtics): 8



John Havlicek (Boston Celtics): 8



AKTİF OYUNCULAR İÇİNDE EN ÇOK ŞAMPİYON OLANLAR



1. LeBron James (Miami Heat/Cleveland Cavaliers), Udonis Haslem (Miami Heat), Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson, Andre Iguodala (Golden State Warriors), Patrick McCaw (Golden State Warriors/Toronto Raptors): 3



2. Pau Gasol (Los Angeles Lakers), Mario Chalmers (Miami Heat), Kevin Durant, Javale McGee (Golden State Warriors), Kawhi Leonard, Danny Green (San Antonio Spurs/Toronto Raptors): 2



SON 20 YILIN ŞAMPİYONLARI



2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors (4-2)



2018 - Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers (4-0)



2017 - Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers (4-1)



2016 - Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors (4-3)



2015 - Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers (4-2)



2014 - San Antonio Spurs-Miami Heat (4-1)



2013 - Miami Heat-San Antonio Spurs (4-3)



2012 - Miami Heat-Oklahoma City Thunder (4-1)



2011 - Dallas Mavericks-Miami Heat (4-2)



2010 - Los Angeles Lakers-Boston Celtic (4-3)



2009 - Los Angeles Lakers-Orlando Magic (4-1)



2008 - Boston Celtics-Los Angeles Lakers (4-2)



2007 - San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers (4-0)



2006 - Miami Heat-Dallas Mavericks (4-2)



2005 - San Antonio Spurs-Detroit Pistons (4-3)



2004 - Detroit Pistons-Los Angeles Lakers (4-1)



2003 - San Antonio Spurs-New Jersey Nets (4-2)



2002 - Los Angeles Lakers-New Jersey Nets (4-0)



2001 - Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers (4-1)



2000 - Los Angeles Lakers-Indiana Pacers (4-2)



