Haber Tarihi: 01 Ocak 2024 11:27 - Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024 11:27

1 Ocak (bugün) üniversiteler tatil mi? 2 Ocak 2024 yarın üniversiteler tatil mi?

1 Ocak (bugün) üniversiteler tatil mi? 2 Ocak 2024 yarın üniversiteler tatil mi? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Heyecanla beklenen yılbaşı tatili için plan yapanlar "1 Ocak üniversiteler tatil mi?" sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, 1 Ocak'ta üniversiteler tatil mi?

1 Ocak (bugün) üniversiteler tatil mi? 2 Ocak 2024 yarın üniversiteler tatil mi?
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Yılbaşı tatilinin kaç gün olduğu ve 1 Ocak'ın tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Özellikle aralık ayının gelmesiyle yılbaşı tatil planları da şekillenmeye başladı. 31 Aralık ve 1 Ocak öncesi, çalışanlar ve veliler, yılbaşı hangi güne denk geliyor? sorusunun yanıtına odaklandı. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 31 Aralık tarihi resmi tatil olmayacak. Peki, 1 Ocak'ta okul var mı, tatil mi? 1 Ocak yarım gün mü, resmi tatil mi olacak? İşte, ayrıntılar.

1 OCAK 2024: ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

1 Ocak, resmi olarak ülkemizde uygulanan resmi tatil günlerinden bir tanesidir. 1 Ocak resmi tatil olduğu için kamu kurum ve kuruluşlarında ve devlet kurumlarında iş olmaz. 1 Ocak tatildir. Bu doğrultuda 1 Ocak'ta üniversiteler ve tüm okullar da tatildir.

1 Ocak resmi tatil kapsamında yer alıyor. 1 Ocak 2024 Pazartesi günü de kamu kurumları kapalı olacak. Bu sebeple okullar da 1 Ocak Pazartesi günü tatil olacak. Öğrenciler 2 Ocak'ta ders başı yapacak.

YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2024 yılbaşı 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı gecesi ise 31 Aralık 2023 Pazar akşamı kutlanacak.
 
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN 2024?

2024 yılbaşı tatili 1 Ocak Pazartesi günü olacak. 31 Aralık Pazar günü ise resmi tatiller arasında yer almıyor. Ancak 31 Aralık Pazar gününe denk geliyor.

1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Pazartesi günü tatil olacak. Öğrenciler 2 Ocak'ta ders başı yapacaklar.
 
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