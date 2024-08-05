Haber Tarihi: 05 Ağustos 2024 16:03 - Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2024 16:03

Hac kayıt yenileme 2024 | E-Devlet Hac kura kayıt yenileme

Diyanet önümüzdeki yıl hac için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri tarihlerini duyurdu. İlk kez başvuracaklar ise e-Devlet üzerinden ön kayıtlarını yapabilecek. İşte E-Devlet Hac kura kayıt yenileme işlemleri

Hac kayıt yenileme 2024 | E-Devlet Hac kura kayıt yenileme
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Hacı adaylarını yakından ilgilendiren Hac ön kayıt tarihleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 5 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu. Peki hac kayıtları ne zaman sona eriyor? İşte Hac ön kayıt ve kayıt yenileme tarihi

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HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN?

2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 5 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

Daha önce herhangi bir kaydı bulunmayan ve 2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlar, ön kayıtlarını 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı hac organizasyonumuz kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos'ta başlıyor. Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapabilecekler."
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