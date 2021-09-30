Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kura çekimi heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunun kura çekimi Cuma günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kura çekimi heyecanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Eylül 2021 10:52
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Üçüncü eleme turunda Süper Lig'den Adana Demirspor, Altay, Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'de yer alan 19 takım, TFF 2. Lig'den 38 takım ve 2. eleme turu sonucunda tur atlayan TFF 3. Lig'den 25 takım olmak üzere toplam 87 takım mücadele edecek.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.