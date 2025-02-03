Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. haftanın hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Şubat Salı günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. haftanın hakemleri belli oldu
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03 Şubat 2025 11:45
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. haftasında 4 Şubat Salı günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre yarınki 4 mücadelenin hakemleri şu şekilde:

13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor: Davut Dakul Çelik

15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK: Melih Kurt

18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Gürcan Hasova

20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor: Ozan Ergün

 
 
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