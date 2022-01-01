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Zion, basketbol aktivitelerine geri dönüyor!

New Orleans Pelicans forveti Zion Williamson'ın kırık ayağından geçirdiği rehabilitasyonunda, Portland'dan New Orleans'a geri döndüğü bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans forveti Zion Williamson'ın kırık ayağından geçirdiği rehabilitasyonunda, Portland'dan New Orleans'a geri döndüğü bildirildi.

Ayrıca, Williamson'ın basketbol aktivitelerine dönüşüne izin verildiği de kayıtlara geçti. Fakat New Orleans yıldızının ne zaman parkelere döneceği ise halen belirsiz durumda.

Pelicans'ın yaz döneminde ayağını kırdığını açıkladığı Williamson, tüm sezonu kaçırmıştı. O zamandan beri birkaç güncelleme yapılmış olsa da, hiçbirinde genç yıldızın parkelere ne zaman geri döneceği belirtilmemişti.


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