Zimbru Fenerbahçe maçı canlı izle! Şifresiz Zimbru FB maçı canlı S Sport Plus izle

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Zimbru ile Fenerbahçe Stadional Zimbru'da karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport'a abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Luan Peres, Oosterwolde, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Kent, BatshuayiAgachi, Gaiu, Stefan, Burghiu, Misaras, Macritchii, Dedechko, Guera, Damascan, Alaribe, Caruntu.UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında 1 Ağustos Salı günü Moldova'nın Zimbru takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 256. mücadelesine çıkacak. Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk karşılaşmayı Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'in golleriyle 5-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 96. galibiyetine imza attı. Geride kalan 255 mücadelede 104 mağlubiyet ve 55 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 331 kez havalandırırken kalesinde ise 367 gol gördü.Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçı farklı kazanan sarı-lacivertliler, aynı zamanda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetine de imza attı. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasına ilk katıldığı sezon, İstanbul'da 17 Şubat ve deplasmanda da 24 Şubat 2022'de oynanan play-off turu maçlarında, Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2'lik skorlarla yenilerek elenmişti.UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlar içinde en pahalısı Fenerbahçe oldu. 179.8 milyon Euro'luk piyasa değeriyle listenin zirvesinde yer alan sarı-lacivertlileri, 137 milyon Euro ile Belçika temsilcisi Club Brugge takip etti. Bir diğer Türk ekibi Beşiktaş 99.3 milyon Euro'luk değeriyle 3. sırada yer aldı. Gent (81.2) ve Yunan takımı PAOK (51.5) ise ilk beşteki diğer takımlar olarak sıralandı.Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, Zimbru karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. İsmail Yüksek, "İlk maça çok iyi bir konsantrasyonla başladık. Büyük bir avantaj sağladık. Ama futbol rakibe saygısızlığı asla kaldırmaz. Biz aynı ciddiyetle başlayıp ülke puanını katkı sağlayacak galibiyet hedefliyoruz. Bu maça da hazırız." dedi. Milli futbolcu sözlerine, "Kadromuz geniş, değerli oyuncular var. Sahadaki kimin oynadığı değil, takımın ne yaptığı daha önemli. Rekabetin takıma fayda sağlayacağını düşünüyorum" diye devam etti. Başarılı orta saha oyuncusu son olarak, "Ben çalışmayı seven ve pes etmeyen bir oyuncuyum. Çok özel isimler katıldı aramıza. Çok pozitif katkıları oluyor. Benimle de özel ilgileniyor. Takım ve kendim için özel bir sezon olarak görüyorum. Hepimiz aynı hedefe odaklanırsak, hedeflediğimiz kupayı müzeye götürürüz." sözlerini sarf etti.Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için resmi görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler, Milan'ın 29 yaşındaki Boşnak futbolcusu Rade Krunic için İtalyan ekibine teklif yaptı. 2019 yaz aylarında Empoli'den 8.6 milyon euroya Milan'a transfer olan ve iki sezon daha sözleşmesi olan Krunic için Fenerbahçe 4 milyon euroyu gözden çıkardı. Öte yandan İtalyan basını Milan'ın Krunic'in Fenerbahçe'ye gitmesine izin verebileceğini ancak 10 milyon eurodan fazla bir bonservis bedeli elde etmek istediklerini duyurdu. Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun vatandaşı olan Krunic ile transfer öncesinde prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertliler, Milan ile pazarlık masasında orta yolu bularak, Krunic'i İstanbul'a getirmeyi planlıyor.Süper Lig'de yeni sezon öncesinde hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi için resmi görüşmelere başladı. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan 30 yaşındaki Kamerunlu sol kanat oyuncusu Karl Toko-Ekambi, Lyon'un Divonne-les-Bains'da gerçekleştireceği 3 günlük hazırlık kampının kadrosuna dahil edilmedi. Lyon ile 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan hücum oyuncusu için Fenerbahçe resmen devreye girdi. Fenerbahçe, Fransız ekibi Lyon ile büyük oranda anlaşma sağladı. Suudi Arabistan'dan teklifler alan Karl Toko-Ekambi, gelen tüm resmi teklifleri değerlendirdikten sonra geleceğiyle ilgili kararını verecek. Lyon'un geçen sezonun ikinci yarısında Rennes'e kiraladığı Ekambi, Fransa Ligi'nde 36 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.Lyon'da kadroda düşünülmeyen Karl Toko Ekambi'de Suudi Arabistan ekipleriyle karşı karşıya gelen Fenerbahçe, listesindeki Yannick Carrasco için ilk hamlesini yaptı. A Spor'un haberine göre, İspanyol kulübü Atletico Madrid ile 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin girişimlerde bulundu. Fenerbahçe'nin transfer ilgisinin ardından Yannick Carrasco'nun vatandaşı Michy Batshuayi'yi arayarak Fenerbahçe hakkında bilgi aldığı öğrenildi.Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı forma kararına ilişkin bir açıklama da kulübün resmi mağaza markası olan Fenerium'dan geldi. Fenerium'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2023-24 Sezonu Futbol A Takım forma ve şortlarımız, antrenman grubu ve 28 şampiyonluğumuza ithafen üretilen tüm koleksiyonlarımız 5 yıldızlı olarak üretilmeye ve satılmaya devam edecektir. Bu konuda yapılan gerçek dışı paylaşımların dikkate alınmamasını rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.Fenerbahçe'nin transferi için açıklama yaptığı Mert Müldür, transferini noktalamak üzere İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki futbolcu, 00.00 sularında İstanbul'a indi.Mert Müldür, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 4 yıllık sözleşmenin altına imza atacak. Fenerbahçe, Mert'in transferi için Sassuolo'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Avusturya'da yetişen Mert Müldür, kariyrerinde Rapid Wien ve Sassuolo formaları giydi. Mert, A Milli Takım'da 18 maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında salı günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Moldova temsilcisi Zimbru'nun teknik direktörü Lilian Popescu, tur atlamaları zor olsa da aileleri ve taraftarları için ellerinden gelen mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi. Popescu, başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk maçı 5-0 kaybettiklerini hatırlatan Popescu, "İlk maçın sonucuna göre tur atlamamız oldukça zor. Ancak bu karşılaşma bizim için çok önemli. Ailelerimiz, bizi sevenler ve taraftarlarımız için bir maç oynayacağız. İlk maçtaki sonuç bizim için iyi olmadı ama bu karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum." diye konuştu. İlk maçtan dersler çıkardıklarını aktaran Moldovalı teknik adam, "İlk maçta ilk 15 dakikada 2 gol yediğimiz için sonuç bizim için iyi olmadı. Olumsuz bir maç olmasına rağmen bundan bir ders almalıyız. Bu maçtan aldığımız derslerden sonra iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. Buna ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı. Popescu, Fenerbahçe'nin kalitesine dikkati çekerek, "İlk maçtan sonra toplanarak sonucu değerlendirdik. Sağlıklı bir ortam oluşturmaya çalıştık. Halen hazırlık dönemindeyiz ama iyi bir yoldayız. Daha yapacağımız çok iş var. Bu maç bizim için güzel olacak. Biz, böyle maçları çok az oynuyoruz. İyi bir rakibe karşı böyle maçlar oynamak her zaman faydalı olur. Fenerbahçe iyi ve tecrübeli bir takım ancak bu mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu. 