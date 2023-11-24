Haber Tarihi: 24 Kasım 2023 12:54 - Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 12:54

Zara indirimi ne zaman bitiyor? 2023 Zara indirimi ne kadar sürecek, ne zamana kadar, kaç gün?

Zara'nın yüzde 70'e varan indirimleri İstanbul, Ankara ve İzmir'de başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilindeki mağazalarda uzun kuyruklar oluşturdu. Zara'nın Black Friday indirimi, hem mağazalarda hem de online platformlarda büyük ilgi görürken, daha dün akşam indirim başlamadan oluşan kuyruklar, sosyal medyada gündem oldu. Peki, Zara indirimi ne zaman bitiyor? 2023 Zara indirimi ne kadar sürecek, ne zamana kadar, kaç gün?

Zara indirimi ne zaman bitiyor? 2023 Zara indirimi ne kadar sürecek, ne zamana kadar, kaç gün?
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Esenyurt'ta bir AVM'de Kasım ayı indirimleri nedeniyle oluşan metrelerce kuyruk drone ile havadan görüntülendi. Metrelerce oluşan kuyruğa girenlerden bir genç ise, " Yapacak bir şey yok her türlü savaşa hazırım" dedi.
Dünya genelinde başlatılan ve her yıl tekrarlanan Büyük Kasım ayı indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Esenyurt'ta bir Alışveriş Merkezi'nin önünde sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi. Alışveriş merkezi açılış saatine kadar sıraya giren vatandaşların kuyruğu metrobüs üst geçidini buldu. Oluşan sıra drone ile havadan da görüntülendi. 

Zara indirimi ne zaman bitiyor? 

Black Friday adıyla 21-25 Kasım 2023 tarihleri arasında giyim ürünlerinde %40'a varan indirimler sunuyor.

Inditex markalarının indirim dönemleri, genellikle yaz ve kış aylarında olmak üzere yılda iki kez düzenleniyor.

Kışlık kaban, mont, bot, çizme, kazak, pantolon, ayakkabı, takı ve çanta gibi binlerce üründe fiyatlar inecek.

Black Friday adıyla 21-25 Kasım 2023 tarihleri arasında giyim ürünlerinde %40'a varan indirimler sunuyor.

 
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Zara
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