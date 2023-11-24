Zara indirimi ne zaman bitiyor? 2023 Zara indirimi ne kadar sürecek, ne zamana kadar, kaç gün?

Esenyurt'ta bir AVM'de Kasım ayı indirimleri nedeniyle oluşan metrelerce kuyruk drone ile havadan görüntülendi. Metrelerce oluşan kuyruğa girenlerden bir genç ise, " Yapacak bir şey yok her türlü savaşa hazırım" dedi.Dünya genelinde başlatılan ve her yıl tekrarlanan Büyük Kasım ayı indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Esenyurt'ta bir Alışveriş Merkezi'nin önünde sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi. Alışveriş merkezi açılış saatine kadar sıraya giren vatandaşların kuyruğu metrobüs üst geçidini buldu. Oluşan sıra drone ile havadan da görüntülendi.Black Friday adıyla 21-25 Kasım 2023 tarihleri arasında giyim ürünlerinde %40'a varan indirimler sunuyor.Inditex markalarının indirim dönemleri, genellikle yaz ve kış aylarında olmak üzere yılda iki kez düzenleniyor.Kışlık kaban, mont, bot, çizme, kazak, pantolon, ayakkabı, takı ve çanta gibi binlerce üründe fiyatlar inecek.Black Friday adıyla 21-25 Kasım 2023 tarihleri arasında giyim ürünlerinde %40'a varan indirimler sunuyor.