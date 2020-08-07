Zanka görüşmelere başladı! Rota Kopenhag...

Transferde 4 ismi aynı gün renklerine bağlayarak gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, bir yandan da bazı oyuncularıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde büyük hayal kırıklığı yaratan Danimarkalı stoper Zanka'nın, ülkesinin takımlarından Kopenhag ile görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
Zanka görüşmelere başladı! Rota Kopenhag...
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07 Ağustos 2020 00:14
Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir ihtimali düşünmeyen Fenerbahçe, bu doğrultuda transfer dönemine de hızlı girdi. Sarı-lacivertliler aynı gün içinde Mert Hakan, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak transferlerini açıklarken, gözler takımdan gönderilecek oyunculara çevrildi.

Kanarya'nın geçen sezon büyük umutlarla renklerine bağladığı ancak beklenen performansı sergileyemeyince Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'a kiraladığı Zanka'nın takımdan ayrılmak üzere olduğu öğrenildi.

MAKUL BİR FİYATA GÖNDERİLECEK

TRT Spor'un haberine göre Danimarkalı stoper, ülkesinin takımlarından Kopenhag ile transfer görüşmelerine başladı. Tarafların anlaşması halinde Fenerbahçe'nin de makul bir bonservis bedeli karşılığında transfere izin vermesi bekleniyor.




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