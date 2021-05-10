Yusuf Sarı'nın yeni takımı belli oluyor!

Trabzonspor'daki geleceği belirsiz olan Yusuf Sarı'ya Alanyaspor ve Göztepe talip oldu.

, Fotoğraf; AA
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Yusuf Sarı'nın yeni takımı belli oluyor!
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10 Mayıs 2021 12:34
Yusuf Sarı
Yusuf Sarı
Trabzonspor
Trabzonspor'da gerek taraftarlar gerek de takım arkadaşları tarafından çok sevilen Yusuf Sarı'nın geleceği henüz netlik kazanmadı.

Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncu Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın kararını bekliyor.

Trabzonspor'da devam etmek istediğini çevresine aktaran Yusuf ile Süper Lig ekipleri de ilgileniyor.

Gelen bilgilere göre Alanyaspor'un sezon başından beri ilgisi devam ederken Göztepe'nin de oyuncunun durumu hakkında bilgi topladığı gelen bilgiler arasında. 

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