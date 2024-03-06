YKS geç başvuru ücreti nereye, nasıl yatırılır? 2024 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS ödemesini yapamayan transfer için geç başvuru son şans özelliğinin taşınması. Eğitim hayatlarına devam edecekleri üniversiteyi belirleyecekleri YKS'ye katılmak için gerçekleştirilmesi gereken başvuru bugün ÖSYM tarafından başlatıldı ve başvuru süreci üç gün sürecek. Sınav işlemi yapacak olan adaylar 5 sınav merkezi tercihinde bulunabilecek.



YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?



YKS geçiş başvurusu 5 Mart ile 7 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



YKS geçiş başvuru ücreti belli oldu. YKS geçiş başvuru ücretinin 50 artırımlı olacağı için; TYT sınav ücreti 442,5 lira, AYT sınav ücreti 442,5 lira, YDT sınav ücreti 442,5 lira olarak belirlendi.



TYT, AYT ve YDT'nin toplamına girmek isteyen adaylar ise 1.327 Lira başvuru ücreti yatıracak.



YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formu başvuru süresi içerisinde, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler.



Aday başvurularını, 5 Mart 2024 tarihinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Başvurusu'ndan yapabileceksiniz.



ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğraf ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet üzerinden (https://ais.osym.gov.tr) yapabilecekler.



ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle "e-Devlet Kapısı" uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydedilebilirler.



YKS GEÇ BAŞVURUYU ÖSYM BAŞKANI DUYURDU



ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç başvuru sürecinin başladığını açıkladı.



ÖSYM Başkanı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "8-9 Haziran'da uygulanacak olan YKS'ye geç başvuru süreci başladı. 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan başvurular, perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını; Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr), ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekler. Sınava girecek adaylarımıza şimdiden üstün başarılar diliyorum" dedi.



YKS NE ZAMAN? TYT, AYT NE ZAMAN?



YKS TYT toplamda 8 Haziran 2024'de, AYT ve YDT kayıtları ise 9 Haziran 2024'de düzenlendi.



YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak.



YKS İÇİN BAŞVURU SAYISI 3 MİLYONU AŞTI



YKS'ye bu yıl 26 Şubat'a kadar 3 milyonun üzerinde başvuru yapıldı. Geçen sene 17-18 Haziran'da yapılan 2023 YKS'ye 3 milyon 498 bin 18 aday başvurmuştu.



Aday değişikliği ile ilgili net bilgi geç başvuruların değiştirilmesinin ardından belirlenecek.



YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabahı yeterlilikte Alan Yeterlilik Testleri (AYT), karşılamada sonra da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

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