Haber Tarihi: 26 Mayıs 2025 15:22 - Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 15:22

Yeni Af Yasası 2025: Son Dakika 10. Yargı Paketi Ne Zaman Çıkacak?

Türkiye'de 2025 yılına girilirken, kamuoyunda sıkça dile getirilen Yeni Af Yasası 2025 beklentileri ve Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürüldüğü bilinen 10. Yargı Paketi yine gündemin üst sıralarında yer alıyor. Özellikle cezaevlerindeki doluluk oranları, bazı suç türlerine ilişkin infaz süreleri ve toplumsal barışa katkı sunma amacı, Yeni Af Yasası 2025 tartışmalarını beraberinde getiriyor. Vatandaşlar ve hükümlü yakınları, "10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?" ve "Yeni Af Yasası 2025 neleri kapsayacak?

Yeni Af Yasası 2025: Son Dakika 10. Yargı Paketi Ne Zaman Çıkacak?
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10. Yargı Paketi ile af çıkacak mı son durum haberleri 26 Mayıs tarihinde yakından takip ediliyor. Yeni infaz düzenlemesi ve af yasası son dakika gelişmeleri ile gündemde öne çıkan konu başlıkları arasında yer alıyor. İnfaz düzenlemesi, 10. Yargı Paketi kapsamında araştırılan husus oluyor. 10. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği netleşemeye başladı. Bu kapsamda vatandaşlar da af çıkacak mı, genel af ve infaz düzenlemesi ne zaman gelecek, sorularına yanıt arıyor. Kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen düzenlemeyle iki yılın altındaki suçlar için de tutuklama ve hapse girme yolu açılıyor. 'Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, 40 maddelik taslağın tamamlandığını ifade etti. Tunç, önümüzdeki günlerde mecliste görüşmelerin başlayacağını da dile getirdi. Peki, 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak 2025? İnfaz düzenlemesi genel af yasası çıkacak mı, Meclis'e geldi mi? İşte, 10. Yargı paketi taslağı son dakika haberleri...

TBMM'YE SUNULACAK

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den beklenen infaz düzenlemesi açıklaması geldi. 10. Yargı Paketi'nin bu hafta salı veya çarşamba günü Meclis'e gelmesi bekleniyor.

MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?
10. Yargı Paketi taslak çalışması tamamlanırken TBMM'ye gelecek ve ardından milletvekillerinin onayına sunulacak. Ceza İnfaz Kanunu Değişikliği veya diğer bir ifadeyle 10. Yargı Paketi'nde genel af veya kısmi affa ilişkin bir madde yer almıyor.

Bakan Tunç yaptığı açıklamada "Özellikle kamuoyunda af olarak değerlendirilen husus bir kere yanlış bir anlaşılma. Burada herhangi bir af söz konusu değil. Bizim böyle bir gündemimiz de söz konusu değil. Burada özellikle Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılacak olan düzenlemeler cezaevlerindeki şartlarla ilgili.

Yine hasta hükümlülerin şartları, onların alternatif infaz usullerinden yararlanabilmeleri, belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili yine tabii bazı suçlar hariç tutulmak kaydıyla ve kapsam itibarıyla bunlar tabii ki milletvekillerimizin takdirlerinde olan hususlar." ifadelerini kullandı.

CEZALAR ARTIRILACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında Ceza İnfaz Kanunu'nda değişikliği ön gören yeni yargı paketi çalışmalarının detaylarını açıkladı.

Adalet Bakanı, kuru sıkı silahlarla ateş etmenin de meskun mahalde ateş etme suçu kapsamına alındığını belirterek, "Bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi yerlerde işlenmesi halinde ceza yaptırımları yarısından bir katına kadar artırılacak." ifadelerini kullandı.

HANGİ CEZALARIN ARTIRILMASI BEKLENİYOR?
Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma ( 6 aydan 2 yıla)

Suç kurma ve yönetme suçu

Taksirle öldürme suçu

Trafikte yol kesme ( 1 yıldan 3 yıla kadar hapis)

Kuru sıkı silahla ateş etme

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANIP YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Bakan Tunç açıklamasında " 40 maddelik ceza adaleti sisteminin artırılmasına yönelik taslakta soruşturma kovuşturma ve infaz aşamalarının daha etkin olması için önemli huşuları içerecek taslağı milletvekillerin takdirlerine arz ettik, önümüzdeki günlerde mecliste görüşmeleri başlayacak." ifadelerine yer verdi.

10. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri: 2025 Mahkumlara af çıkıyor mu, ceza infaz düzenlemesi neleri kapsıyor? - 7
Buna göre; Yargı Paketi infaz düzenlemesiyle ilgili teklif kısa zaman içinde Meclis'e sunulacak. Meclis'te yapılacak görüşmelerin ardından 10. Yargı Paketi'ne ilişkin yasa teklifi önce Meclis'ten geçecek ve daha sonra da Resmi Gazete'de yayınlanacak.

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