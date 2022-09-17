Yelkende zirve yine İsveçli sporcuların

İzmir'in Çeşme ilçesindeki 470 Avrupa Yelken Şampiyonası, bugünkü yarışlarla sürdü.
Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliğindeki organizasyona 40'ı Avrupa'dan olmak üzere 52 tekne katılıyor.
Bugünkü 2 yarışın ardından İsveç'ten Anton Dahlberg-Lovisa Karlsson'un ilk sıradaki yerini koruduğu şampiyonada İspanyol Jordi Xammar Hernandez-Nora Brugman Cabot ikinci durumda yer alırken, İtalyan sporcular Giacomo Ferrari-Bianca Caruso üçüncü sıraya yükseldi.
Türk sporculardan Deniz Çınar-Simay Aslan yirminci, Deniz Saltık-Mete Saltık otuz yedinci, üç gündür start alamayan Efe Tulçalı-Defne Danişmend son sırada bulunuyor.
Organizasyon 18 Eylül Pazar günü tamamlanacak.
Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliğindeki organizasyona 40'ı Avrupa'dan olmak üzere 52 tekne katılıyor.
Bugünkü 2 yarışın ardından İsveç'ten Anton Dahlberg-Lovisa Karlsson'un ilk sıradaki yerini koruduğu şampiyonada İspanyol Jordi Xammar Hernandez-Nora Brugman Cabot ikinci durumda yer alırken, İtalyan sporcular Giacomo Ferrari-Bianca Caruso üçüncü sıraya yükseldi.
Türk sporculardan Deniz Çınar-Simay Aslan yirminci, Deniz Saltık-Mete Saltık otuz yedinci, üç gündür start alamayan Efe Tulçalı-Defne Danişmend son sırada bulunuyor.
Organizasyon 18 Eylül Pazar günü tamamlanacak.
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