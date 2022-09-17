Yelkende zirve yine İsveçli sporcuların

İzmir'de düzenlenen 470 Avrupa Yelken Şampiyonası, İsveçli sporcular Anton Dahlberg-Lovisa Karlsson'un liderliği ile devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Yelkende zirve yine İsveçli sporcuların
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Eylül 2022 19:24
İzmir'in Çeşme ilçesindeki 470 Avrupa Yelken Şampiyonası, bugünkü yarışlarla sürdü.

Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliğindeki organizasyona 40'ı Avrupa'dan olmak üzere 52 tekne katılıyor.

Bugünkü 2 yarışın ardından İsveç'ten Anton Dahlberg-Lovisa Karlsson'un ilk sıradaki yerini koruduğu şampiyonada İspanyol Jordi Xammar Hernandez-Nora Brugman Cabot ikinci durumda yer alırken, İtalyan sporcular Giacomo Ferrari-Bianca Caruso üçüncü sıraya yükseldi.

Türk sporculardan Deniz Çınar-Simay Aslan yirminci, Deniz Saltık-Mete Saltık otuz yedinci, üç gündür start alamayan Efe Tulçalı-Defne Danişmend son sırada bulunuyor.

Organizasyon 18 Eylül Pazar günü tamamlanacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ