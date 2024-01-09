Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak 2024 Kar tatili olan iller

Pazar günü gece saatlerinde de Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemi tüm yurdu etkisi altına alacak. Bursa'da dahil olmak üzere bazı illerimizde rüzgar, sağanak ve kar yağışları görülecek.

Lodos ve sağanak yağış uyarıları gelmeye devam ederken öğrenciler 10 Ocak'ta okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Ancak şu ana kadar bir açıklama gelmediği için 10 Ocak okullar tatil değildir.



AKOM'DAN UYARI!



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur uyarısı yaptı. Sıcaklıkların İstanbul genelinde bu akşam saatlerinden itibaren 8 -10 derece düşmesi bekleniyor.



BUGÜN HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?



Ankara haftaya yağışla başladı ve bugün de aynı şekilde kentte yağış etkili olacak. Sıcaklıklar 6 ile 12 derece arasında değişecek.



İzmir de kuvvetli sağanak yağışın etkisine girecek kentlerden. 9 Ocak günü, yağışlı havaya rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek ve sıcaklıklar 11 ile 13 derece arasında değişecek.



İstanbul'da 8 Ocak'ta başlayan yağışlar 10 Ocak'a kadar devam edecek. Ancak yarın sıcaklıklar düşecek ve gün içerisinde kentte 4 ile 6 derece arası sıcaklıklar hakim olacak.



9 OCAK BUGÜN TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?



Türkiye yavaş yavaş karlı havanın etkisine giriyor. Bu hafta genel olarak yağışlı olsa da yer yer kar yağışı da kendini gösterecek.



İSTANBUL'DA BUGÜN (8 OCAK) HAVA NASIL?



İstanbul bugün yağışlı bir güne uyandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağış öğlen vakti etkisini kaybederek; akşam saatlerinde yerini bulutlu ancak yağışsız havaya bırakacak. Sıcaklıklar 5 ila 13 derece arasında değişecek.



BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?



Bugün yani 9 Ocak tarihinde okulların tatil olup olmayacağı hakkında resmi açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin valiliklerden açıklama geldiği takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.