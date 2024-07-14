Yarın (15 Temmuz) bankalar açık mı, çalışıyor mu? 2024

15 Temmuz'da bankalarda işlem yapmak isteyen kişiler Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bu işletmelerin çalışma durumları ile ilgili detayları araştırmayı sürdürüyor. Peki, pazartesi günü bankalar açık olacak mı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar…

Bankalar resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında yer aldığı için pazartesi günü yani 15 Temmuz 2024 Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bankalar kapalı olacaklar.

16 Temmuz 2024 salı günü ise banka şubelerinde yeniden işlem yapılabilecek.

Havale işlemi bankalar arası bir işlem olduğu için 15 Temmuz'da da gerçekleştirilebilecek. EFT ise bankalar arası işlem olduğu için mesai saatleri beklenecek. Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa farklı bir hesap olsa dahi 7 gün 24 saat para gönderebilir ve alabilirsiniz. Ancak FAST sisteminde de günlük limit bulunuyor.