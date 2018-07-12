Wimbledon kadınlarda final belli oldu

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda finalin adı belli oldu. Tek kadınlar finalinde Angelique Kerber ile Serena Williams karşı karşıya gelecek
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınların 11 numaralı seribaşı Angelique Kerber, 12 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko'yu 2-0 yenerek finale yükseldi.
Yarı finalin diğer maçında 25 numaralı seribaşı Serena Williams ile 13 numaralı seribaşı Julia Görges karşılaştı. Serena Williams rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup edip adını finale yazdırmayı başardı.
Serena Williams ile Angelique Kerber arasındaki final 14 Temmuz Cumartesi oynanacak.
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınların 11 numaralı seribaşı Angelique Kerber, 12 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko'yu 2-0 yenerek finale yükseldi.
Yarı finalin diğer maçında 25 numaralı seribaşı Serena Williams ile 13 numaralı seribaşı Julia Görges karşılaştı. Serena Williams rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup edip adını finale yazdırmayı başardı.
Serena Williams ile Angelique Kerber arasındaki final 14 Temmuz Cumartesi oynanacak.
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