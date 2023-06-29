Wilfred Zaha, Crystal Palace'tan ayrılıyor

Fenerbahçe'nin transfer listesinde en üst sıralarda yer alan Fildişi Sahilli yıldız Wilfred Zaha'nın geleceğine dair yeni bir gelişme yaşandı.
PALACE'A YANIT VERMEDİ
Daily Mail'in haberine göre; Crystal Palace'ın Zaha'ya yaptığı haftalık 232 bin euro'luk teklif, 30 Haziran itibarıyla sona erdi. Haberde Zaha'nın Palace'ta devam etmek istemediği için bu teklife bir yanıt vermediği kaydedildi. Al Nassr ve Lazio'nun da talip olduğu yıldız ismin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtilirken Lazio'nun Zaha'nın taleplerini yüksek bulduğu kaydedildi.
"İSTANBUL CAZİP BİR SEÇENEK"
Ayrıca haberde, İstanbul'da yaşama fikrinin ve gelecekte Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalinin Zaha'ya cazip gelmesi sebebiyle Fenerbahçe ihtimaline sıcak bakabileceğine yer verildi.
31 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Crystal Palace forması ile çıktığı 28 resmi maçta 7 gol 4 asist kaydetti.
PALACE'A YANIT VERMEDİ
Daily Mail'in haberine göre; Crystal Palace'ın Zaha'ya yaptığı haftalık 232 bin euro'luk teklif, 30 Haziran itibarıyla sona erdi. Haberde Zaha'nın Palace'ta devam etmek istemediği için bu teklife bir yanıt vermediği kaydedildi. Al Nassr ve Lazio'nun da talip olduğu yıldız ismin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtilirken Lazio'nun Zaha'nın taleplerini yüksek bulduğu kaydedildi.
"İSTANBUL CAZİP BİR SEÇENEK"
Ayrıca haberde, İstanbul'da yaşama fikrinin ve gelecekte Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalinin Zaha'ya cazip gelmesi sebebiyle Fenerbahçe ihtimaline sıcak bakabileceğine yer verildi.
31 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Crystal Palace forması ile çıktığı 28 resmi maçta 7 gol 4 asist kaydetti.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ