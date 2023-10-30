Westbrook: "Victor Wembanyama, türünün tek örneği!"

LA Clippers guardı Russell Westbrook, San Antonio Spurs'ün çaylak oyuncusu Victor Wembanyama'nın "türünün tek örneği" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Westbrook: 'Victor Wembanyama, türünün tek örneği!'
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30 Ekim 2023 14:05
Son güncelleme 30 Ekim 2023 14:06
LA Clippers guardı Russell Westbrook, San Antonio Spurs'ün çaylak oyuncusu Victor Wembanyama'nın "türünün tek örneği" olduğunu söyledi.

Wembanyama, eşsiz potansiyelini görerek ligde büyümesini teşvik eden Westbrook'tan büyük övgüler aldı.

Spurs çaylağı, Clippers'a karşı zorlu geçen son karşılaşmada 26 dakika süre alarak 11 sayı, 5 ribaund ve 5 top kaybı kaydetmişti.

Westbrook, Fransız oyuncunun ayırt edici niteliklerine dikkat çekerek kendisiyle ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Hepimizin bildiği gibi, kendisi türünün tek örneği. Sezon boyunca ve her geçen yıl daha iyi olacak. Odaklanmayı sürdürdüğü ve oyunu geliştirmeye devam ettiği sürece, herhangi bir sorun yaşamaz."

Westbrook, karşılaşmada Wembanyama'nın boyunun etkisini kişisel olarak hissetmediğini belirtse de, genç oyuncunun sahada varlığını belli ettiğini de sözlerine ekledi.

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