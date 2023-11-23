Wembanyama'nın ilk NBA maçı formasına 762 bin dolar!

San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama'nın NBA'deki ilk maç forması rekor fiyata satıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Wembanyama'nın ilk NBA maçı formasına 762 bin dolar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2023 12:35
San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama'nın NBA'deki ilk maç forması rekor fiyata satıldı.

Bu sezon ortalama bir çaylak oyuncunun minimum maaşı 1,2 milyon doların biraz altında seyretse de, Wemby'nin forması yakın zamanda bu miktarın yarısından fazlasına alıcı buldu.

BasketballNews.com'un haberine göre, Spurs'ün yükselen yıldızının NBA'deki ilk maçında giydiği forma, Sotheby's'de 762 bin dolara satıldı. Bu satış, NBA tarihinde bir çaylak formasına ödenen en yüksek tutar olarak kayıtlara geçti.

Forma, Sotheby's açık artırmasında satışa sunuldu ve uzmanların tahmin ettiği 80 bin ila 120 bin dolar arası beklenen satış fiyatını fazlasıyla aşmış oldu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery