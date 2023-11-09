San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama, New York Knicks'in ünlü arenası Madison Square Garden'ın "beklediği kadar büyük olmadığını" söyledi.



Wembanyama, Madison Square Garden'daki ilk maçına dün gece ekibi Spurs Knicks'i ziyaret ettiğinde çıktı.



Maçtan önce muhabirler Spurs çaylağının MSG hakkındaki izlenimlerini sorduğunda, yıldız oyuncu şu şekilde konuştu:



"Beklediğim kadar büyük değilmiş ama yine de atmosfer güzel. Pek çok kişi buranın dünyadaki en iyi basketbol salonu olduğunu söylüyordu. Tecrübe etmek için sabırsızım. Gelecekte burada bireysel ve takım olarak kesinlikle iyi performanslar göstermemizi bekliyorum."



105-126'lık mağlubiyette 14 sayı, 9 ribaund ve 2 asist kaydetmiş olan Wembanyama, bu sezon çıktığı sekiz maçta 18.8 sayı, 8.5 ribaund ve 2.4 blok ortalamalarına sahip.





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