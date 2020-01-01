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"Warriors, üç oyuncu arasından seçim yapacak" iddiası

Golden State Warriors'ın, NBA Draftı'nda sahip olduğu 2 numaralı seçim için üç oyuncu arasında tercih yapacağı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Golden State Warriors'ın, NBA Draftı'nda sahip olduğu 2 numaralı seçim için üç oyuncu arasında tercih yapacağı iddia edildi.

Warriors'ın NBA Draftı'nda yapacağı oyuncu seçimleriyle ilgili olarak, bir süredir yeni isimler sızdırılıyor.

Ancak The Athletic'den Marcus Thompson'a göre Warriors, Draft'ta öngörülen en iyi üç sıradaki oyunculardan birini seçerek, güvenli bir yol izleyecek.

Thompson özellikle, LaMelo Ball, Georgia guardı Anthony Edwards ve Memphis pivotu James Wiseman'ın, Warriors'ın seçim yapacağı üç oyuncu olduğunu kaleme aldı.

Ball'un, Bay Area ekibindeki birkaç kişi tarafından "süper yetenekli" olarak görüldüğü belirtilmişti. NBL liginde oynadığı sadece on iki maçta, 19 yaşındaki oyuncu, 17.0 sayı (%37.5 şut isabeti ile), 7.6 ribaund ve 6.8 asist ortalamaları ile oynamıştı.


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