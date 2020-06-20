Volkan'dan Kruse'ye; 'Bu gamsızlık fazla, sen hangi dünyada yaşıyorsun?'

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini parasını alamadığı gerekçesi ile önceki gün fesheden Max Kruse ile ilgili her gün yeni bir detay çıkıyor... Alman futbolcunun TFF'nin Riva tesislerinde yaptığı "nargile" skandalının perde arkasında büyük bir tartışma yaşandığı belirlendi.



SKANDALIN ADI KRUSE



Riva kampında bir anda yangın alarmı çalınca çalışanlar büyük panik yaşamıştı. Alarmın nedeninin ise Kruse'nin odasında içtiği nargile olduğu ortaya çıkınca da skandal patlak vermişti.



VOLKAN DEMİREL AFFETMEDİ!



Fenerli kurmaylar büyük tepki gösterirken Kruse ile direkt olarak tartışan kişinin Volkan Demirel olduğu ortaya çıktı. Volkan'ın sözlerine Kruse'nin de karşılık verdiği öğrenildi.



SEN HANGİ DÜNYADASIN?



Volkan Demirel'in Alman futbolcuya, "Bu kadar gamsızlık fazla oluyor. Sen hangi dünyada yaşıyorsun" diye çıkıştığı tartışmanın büyüdüğü ve Volkan'ın çok zor sakinleştirildiği öğrenildi.



KRUSE EMRE İLE DE TARTIŞTI



Yaşanan nargile skandalının ardından futbolun başına getirilen kaptan Emre Belözoğlu'ndan da uyarılar alan Kruse, Emre'ye "Futbolcu musun yoksa yönetici mi" diye karşılık vermişti.



