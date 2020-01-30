Vodafone Park, Sergen Yalçın alev alev

Ahmet Nur Çebi: "Hocamız Sergen Yalçın ile devam edeceğiz. Kendisine imza sürecinde göstermiş olduğu fedakarlık ve tavır için çok teşekkür ediyorum"



Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta resmi sözleşmenin altına imza attı. Yaklaşık 21 bin taraftar, Sergen Yalçın'ın imza töreni için statta yer aldı ve Sergen için özel pankartlar hazırlandı.- 18 bin kişi Ricardo Quaresma- 20 bin kişi Guti Hernandez- 21 bin kişi Sergen YalçınSergen Yalçın: "Çok heyecanlıyım çok, Beşiktaş taraftarının karşısında olmaktan gurur duyuyorum, mutluyum, onurluyum. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım, şu anda ellerim titriyor. Başkanımıza ve yönetimimize bize bu şansı vermesinden dolayı teşekkür ediyorum. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum"