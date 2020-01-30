Vodafone Park, Sergen Yalçın alev alev

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Vodafone Park'ta yaklaşık 21 bin Beşiktaş taraftarı vardı.

Vodafone Park, Sergen Yalçın alev alev
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30 Ocak 2020 18:58
Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta resmi sözleşmenin altına imza attı. Yaklaşık 21 bin taraftar, Sergen Yalçın'ın imza töreni için statta yer aldı ve Sergen için özel pankartlar hazırlandı.

BEŞİKTAŞ, İMZA TÖRENİ;
- 18 bin kişi Ricardo Quaresma
- 20 bin kişi Guti Hernandez
- 21 bin kişi Sergen Yalçın

Ahmet Nur Çebi: "Hocamız Sergen Yalçın ile devam edeceğiz. Kendisine imza sürecinde göstermiş olduğu fedakarlık ve tavır için çok teşekkür ediyorum"


Sergen Yalçın: "Çok heyecanlıyım çok, Beşiktaş taraftarının karşısında olmaktan gurur duyuyorum, mutluyum, onurluyum. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım, şu anda ellerim titriyor. Başkanımıza ve yönetimimize bize bu şansı vermesinden dolayı teşekkür ediyorum. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum"



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