Vodafone Park, Sergen Yalçın alev alev

Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta resmi sözleşmenin altına imza attı. Yaklaşık 21 bin taraftar, Sergen Yalçın'ın imza töreni için statta yer aldı ve Sergen için özel pankartlar hazırlandı.
BEŞİKTAŞ, İMZA TÖRENİ;
- 18 bin kişi Ricardo Quaresma
- 20 bin kişi Guti Hernandez
- 21 bin kişi Sergen Yalçın
Ahmet Nur Çebi: "Hocamız Sergen Yalçın ile devam edeceğiz. Kendisine imza sürecinde göstermiş olduğu fedakarlık ve tavır için çok teşekkür ediyorum"
Sergen Yalçın: "Çok heyecanlıyım çok, Beşiktaş taraftarının karşısında olmaktan gurur duyuyorum, mutluyum, onurluyum. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım, şu anda ellerim titriyor. Başkanımıza ve yönetimimize bize bu şansı vermesinden dolayı teşekkür ediyorum. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
BEŞİKTAŞ, İMZA TÖRENİ;
- 18 bin kişi Ricardo Quaresma
- 20 bin kişi Guti Hernandez
- 21 bin kişi Sergen Yalçın
Ahmet Nur Çebi: "Hocamız Sergen Yalçın ile devam edeceğiz. Kendisine imza sürecinde göstermiş olduğu fedakarlık ve tavır için çok teşekkür ediyorum"
Sergen Yalçın: "Çok heyecanlıyım çok, Beşiktaş taraftarının karşısında olmaktan gurur duyuyorum, mutluyum, onurluyum. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım, şu anda ellerim titriyor. Başkanımıza ve yönetimimize bize bu şansı vermesinden dolayı teşekkür ediyorum. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın