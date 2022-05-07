Vincenzo Montella: 'Avrupa'ya gücümüz yetmedi'

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "İkinci yarıda karambolden yediğimiz bir gol maçın biraz da kaderine yön verdi." dedi.



Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kulüp, taraftar herkes için çok üzgün olduğunu söylemek istediğini belirtti.



Bir ay öncesine kadar da muazzam bir sezon geçirdikleri apaçık ortadayken son bir aydır sonuçlarla da bunu lekelemeye başladıklarını hissettiğini ifade eden Montella, şöyle konuştu:



"Ama şunu bilin yani herkes elinden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyor. O yüzden takımımız da performans olarak sonuna kadar inanarak devam ediyor. Gerçeği söylemek gerekirse de hali hazırda oynayan bazı futbolcularımızın da fiziksel olarak bazı sorunları var ve onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her şeye rağmen sahaya çıkıp mücadele veriyorlar kendi takımları için. Baktığınızda ilk 20 dakika istediğimiz gibi başlamadı. Sonrasında düzeltebildik, istediğimiz gibi tekrardan oynamaya başladık ve beklediğimiz gibi rakip bizden topla daha fazla oynasa da maça ortak olabildik. İkinci yarıda karambolden yediğimiz bir gol maçın biraz da kaderine yön verdi."



"Avrupa'ya gitmeye biraz kısa kaldık"



Montella, bir gazetecinin hakemler hakkında düşüncesini sorması üzerine bugünkü hakemin yönetimini beğendiğini söyleyebileceğini bildirdi.



Bir gazetecinin "Avrupa defteri kapandı mı?" sorusu üzerine Montella, "Aslında Avrupa'ya tam yaklaşmışken de teniste bir cümle vardır 'kolum kısa kaldı' diye. Demek ki biz hale hazır değiliz Avrupa'ya gitmeye. O yüzden biraz kısa kaldık diyebiliriz." diye konuştu.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ