Haber Tarihi: 05 Ekim 2023 13:42 - Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 13:42

Vergisiz bilgisayar ne zaman, nasıl alınır 2023? Öğrencilere vergisiz bilgisayar modelleri, fiyatları, şartları 2023

Vergisiz bilgisayar desteği modelleri, fiyatları ve şartları 2023 ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Seçim öncesi vaatleri arasında olan vergisiz bilgisayar satışında geri sayım. Peki, üniversite öğrencilerine cep telefonu bilgisayar vergi muafiyeti ne zaman? İşte detaylar…Üniversite öğrencilere vergisiz telefon ne zaman 2023 - Gençlere vergisiz, ÖTV'siz iPhone fiyatları ne kadar, nasıl alınır, şartları nedir?

Vergisiz bilgisayar ne zaman, nasıl alınır 2023? Öğrencilere vergisiz bilgisayar modelleri, fiyatları, şartları 2023
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Öğrencilere vergisiz cep telefonu şartları için son dakika açıklama geldi. Üniversite öğrencilerine yönelik vergisiz telefon satışı düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile belli oldu. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "9500 lirayı geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5500 liraya kadar teknoloji desteği vereceğiz. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay aylık ücretsiz 10 gb kota tanımlıyoruz." dedi. 7 milyon üniversite öğrencisinin yararlanacağı vergisiz telefonların belirleneceği yerli telefon modeller de gündeme geldi. Peki, vergisiz telefon ne zaman satılacak, kimlere verilecek? Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu şartları neler? İşte, o konular hakkında bilgiler.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ BİLGİSAYAR DESTEĞİ ŞARTLARI
Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Öğrencilere vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışı şartlarının Bakanlık açıklaması ile netleşmesi bekleniyor.

VERGİSİZ BİLGİSAYAR HANGİ MODELLER OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunun mümkün olup olmayacağına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e söz verdiği, Şimşek'in de ithal telefonlar için böyle bir indirimin cari açığı arttıracağına işaret ettiği öğrenildi.

Şimşek, yapılan çalışmada indirimin sadece yerli telefonlarla sınırlı olacağını ifade etti. Toplantıda olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır yerli denilince tek bir telefon markasının söz konusu olmadığını, Türkiye'de yatırımı olan uluslararası markaların da bu indirimden yararlanabileceğine işaret etti. Bu konuda bir sonraki kabine toplantısına kadar çalışma yapılmasına ve o çalışmanın değerlendirilmesine karar verildi.

9500 TL ALTI TELEFONLAR VE LAPTOP BİLGİSAYARLAR 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan bilgilere göre vergisiz olarak tek seferlik öğrencilere satılacak olan modeller 9500 TL ve altı satılan modeller olacak.

Bu modellerin tam listesi ise şöyle:


REALME

Realme 6 Pro

Realme XT

Realme 9 Pro

Realme C55

Realme 10

GENERAL MOBILE

General Mobile 24 Pro

General Mobile 21 Pro

General Mobile 22 Pro

General Mobile 23 SE

General Mobile 24 Pro

HUAWEI

Nova 9 SE

Nova Y90

Nova 8i

P30 Lite 64 GB

P40 Lite

XIAOMI

Redmi Note 12S

Redmi Note 11S

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 12

Redmi Note 10S

Redmi Note 11

Redmi 10 2022

Redmi Note 11

Redmi Note 10S

VIVO

Vivo Y35

Vivo Y36

OPPO

Oppo A91

Oppo A54

POCO

Poco M3 Pro 5G

Poco M3 128 GB

Poco M5

ONEPLUS

Oneplus Nord N10 5G 128 GB

INFINIX

Infinix Note 12

Infinix Note 30

SAMSUNG

Galaxy A31

Galaxy A32

Galaxy M33 5G

Galaxy M20 32 GB

Galaxy M22

Galaxy A22

Galaxy M14 5G

Galaxy M14 5G

Galaxy A24

Galaxy A12

Galaxy M23 5G

HONOR

Honor X9a

VERGİSİZ MAC BİLGİSAYAR FİYATLARI NE KADAR?

MacBook Air (M1)

Satış fiyatı: 23.999 TL
KDV (%18): 3.660,90 TL
KDV'siz fiyatı: 20.338,10 TL

MacBook Air (M2)

Satış fiyatı: 32.499 TL
KDV (%18): 4.957,50 TL
KDV'siz fiyatı: 27.541,50 TL

MacBook Pro (M2)

Satış fiyatı: 34.999 TL
KDV (%18): 5.338,80 TL
KDV'siz fiyatı: 29.660,20 TL

MacBook Pro (M2 Pro - 512 GB)

Satış fiyatı: 53.999 TL
KDV (%18): 8.237,10 TL
KDV'siz fiyatı: 45.761,90 TL

MacBook Pro (M2 Pro - 1 TB)

Satış fiyatı: 67.999 TL
KDV (%18): 10.372,70 TL
KDV'siz fiyatı: 57.626,30 TL

MacBook Pro (M2 Max - 1 TB)

Satış fiyatı: 82.999 TL
KDV (%18): 12.660,90 TL
KDV'siz fiyatı: 70.338,10 TL

Mac mini (M2 - 256 GB)

Satış fiyatı: 15.799 TL
KDV (%18): 2.410,00 TL
KDV'siz fiyatı: 13.389,00 TL

Mac mini (M2 Pro)

Satış fiyatı: 34.999 TL
KDV (%18): 5.338,80 TL
KDV'siz fiyatı: 29.660,20 TL

VERGİSİZ HUAWEİ LAPTOP FİYATLARI KAÇ TL?

MateBook X Pro 2023

Satış fiyatı: 49.999 TL
KDV (%18): 7.627,00 TL
KDV'siz fiyatı: 42.372,00 TL

MateBook 16s 2023

Satış fiyatı: 36.999 TL
KDV (%18): 5.643,90 TL
KDV'siz fiyatı: 31.355,10 TL

MateBook D 16 2023

Satış fiyatı: 28.999 TL
KDV (%18): 4.423,60 TL
KDV'siz fiyatı: 24.575,40 TL

MateBook D 15

Satış fiyatı: 15.999 TL
KDV (%18): 2.440,50 TL
KDV'siz fiyatı: 13.558,50 TL

MateBook D 14

Satış fiyatı: 15.499 TL
KDV (%18): 2.364,30 TL
KDV'siz fiyatı: 13.134,70 TL

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Gürcistan iPhone fiyatları 2023 ÖTV'SİZ ARAÇ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRENCİLERE ÖTV'SİZ TELEFON FİYATLARI 2023

iPhone 14 Pro 128 GB

Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 21 bin 383 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 138 TL

ÖTV (yüzde 50) 11 bin 867 TL

KDV (yüzde 18) 6 bin 408 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 20 bin 628 TL

ÖTV'siz fiyatı 27 bin 996 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB

Telefonun fiyatı 45 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 23 bin 414 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 234 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 341 TL

ÖTV (yüzde 50) 12 bin 995 TL

KDV (yüzde 18) 7 bin 17 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 22 bin 587 TL

ÖTV'siz fiyatı 30 bin 665 TL

iPhone 14 128 GB

Telefonun fiyatı 32 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 16 bin 803 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 168 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1680 TL

ÖTV (yüzde 50) 9 bin 326 TL

KDV (yüzde 18) 5 bin 036 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 16 bin 210 TL

ÖTV'siz fiyatı 21 bin 994 TL

iPhone 13 128 GB

Telefonun fiyatı 27 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 14 bin 255 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 143 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1426 TL

ÖTV (yüzde 50) 7 bin 912 TL

KDV (yüzde 18) 4 bin 272 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 13 bin 752 TL

ÖTV'siz fiyatı 18 bin 663 TL

iPhone 13 mini 64 GB

Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL

ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL

KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL

ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TL

iPhone 12 64 GB

Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL

ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL

KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL

ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TL

iPhone SE 64 GB

Telefonun fiyatı 16 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 8 bin 660 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 87 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 866 TL

ÖTV (yüzde 50) 4 bin 806 TL

KDV (yüzde 18) 2 bin 595 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 8 bin 355 TL

ÖTV'siz fiyatı 11 bin 328 TL

iPhone 14 Plus 128 GB

Telefonun fiyatı 36 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 18 bin 834 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 188 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1883 TL

ÖTV (yüzde 50) 10 bin 453 TL

KDV (yüzde 18) 5 bin 645 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 18 bin 169 TL

ÖTV'siz fiyatı 24 bin 663 TL

İPHONE FİYATLARI NE KADAR? 2023

CihazEski Fiyat18 Mayıs Zamı5 Haziran Yeni Fiyat
iPhone SE 128 GB 16.999 TL 18.499 TL 19.499 TL
iPhone SE 256 GB 18.299 TL 19.899 TL 20.999 TL
iPhone SE 512 GB 20.899 TL 22.699 TL 23.999 TL
iPhone 12 128 GB 24.999 TL 26.999 TL 28.499 TL
iPhone 12 256 GB 26.299 TL 28.399 TL 29.999 TL
iPhone 12 512 GB 28.899 TL 31.199 TL 32.999 TL
iPhone 13 mini 128 GB 24.999 TL 26.999 TL 28.499 TL
iPhone 13 mini 256 GB 27.599 TL 29.799 TL 31.499 TL
iPhone 13 mini 512 GB 32.899 TL 35.399 TL 37.499 TL
iPhone 13 128 GB 28.999 TL 29.999 TL 31.999 TL
iPhone 13 256 GB 30.599 TL 32.799 TL 34.499 TL
iPhone 13 512 GB 35.899 TL 38.399 TL 40.999 TL
iPhone 14 128 GB 32.999 TL 35.999 TL 37.999 TL
iPhone 14 512 GB 40.899 TL 44.399 TL 46.999 TL
iPhone 14 Plus 128 GB 36.999 TL 39.999 TL 41.999 TL
iPhone 14 Plus 512 GB 44.899 TL 48.399 TL 50.999 TL
iPhone 14 Pro 41.999 TL 45.999 TL 48.999 TL
iPhone 14 Pro 256 GB 44.599 TL 48.799 TL 51.999 TL
iPhone 14 Pro 512 GB 49.899 TL 54.399 TL 57.999 TL
iPhone 14 Pro 1 TB 55.199 TL 59.999 TL 63.999 TL
iPhone 14 Pro Max 128 GB 45.999 TL 49.999 TL 52.999 TL
iPhone 14 Pro Max 256 GB 48.599 TL 52.799 TL 55.999 TL
iPhone 14 Pro Max 512 GB 53.899 TL 58.399 TL 61.999 TL
iPhone 14 Pro Max 1 TB 59.199 TL 63.999 TL 67.999 TL
 

APPLE WATCH FİYATLARI 2023

CihazEski Fiyat18 Mayıs Zamı5 Haziran Yeni Fiyat
Apple Watch SE 5.999 TL 6.499 TL 6.899 TL
Apple Watch Series 8 9.299 TL 9.999 TL 10.699 TL
Apple Watch Ultra 27.999 TL 29.999 TL 32.499 TL
AİRPODS FİYATLARI 2023

CihazEski Fiyat18 Mayıs Zamı5 Haziran Yeni Fiyat
AirPods (2. nesil) 2.999 TL 3.249 TL 3.399 TL
AirPods (3. nesil) 3.999 TL 4.299 TL 4.499 TL
AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu 4.199 TL 4.499 TL 4.699 TL
AirPods Pro (2. nesil) 5.399 TL 5.899 TL 6.199 TL
AirPods Max 14.499 TL 15.499 TL 16.499 TL
GÜNCEL İPAD FİYATLARI 2023

CihazEski Fiyat18 Mayıs Zamı5 Haziran Yeni Fiyat
Apple Pencil (1. nesil) 2.199 TL 2.399 TL 2.519 TL
Apple Pencil (2. nesil) 2.649 TL 2.889 TL 3.029 TL
iPad (9. nesil) 64 GB 8.499 TL 8.999 TL 9.499 TL
iPad (9. nesil) 256 GB 11.999 TL 12.799 TL 13.499 TL
iPad (10. nesil) 64 GB 11.299 TL 11.999 TL 12.799 TL
iPad (10. nesil) 256 GB 14.799 TL 15.799 TL 16.799 TL
iPad mini 64 GB 12.999 TL 13.999 TL 14.799 TL
iPad mini 128 GB 16.499 TL 17.799 TL 18.799 TL
iPad Air 64 GB 14.999 TL 16.299 TL 17.299 TL
iPad Air 128 GB 18.499 TL 20.099 TL 21.299 TL
iPad Pro 11 inç 128 GB 20.499 TL 21.999 TL 22.999 TL
iPad Pro 11 inç 256 GB 22.999 TL 24.499 TL 25.699 TL
iPad Pro 11 inç 512 GB 27.999 TL 29.499 TL 31.199 TL
iPad Pro 11 inç 1 TB 37.999 TL 39.499 TL 41.699 TL
iPad Pro 11 inç 2 TB 47.999 TL 49.499 TL 52.199 TL
iPad Pro 12.9 inç 128 GB 28.499 TL 30.999 TL 32.499 TL
iPad Pro 12.9 inç 256 GB 30.999 TL 33.499 TL 35.199 TL
iPad Pro 12.9 inç 512 GB 35.999 TL 38.499 TL 40.699 TL
iPad Pro 12.9 inç 1 TB 45.999 TL 48.499 TL 51.199 TL
iPad Pro 12.9 inç 2 TB 55.999 TL 58.499 TL 61.699 TL
MACBOOK FİYATLARI 2023

CihazEski Fiyat18 Mayıs Zamı5 Haziran Yeni Fiyat
MacBook Air M1 21.999 TL 23.999 TL 24.999 TL
MacBook Air M2 256 GB 29.999 TL 32.499 TL 31.499 TL
MacBook Air M2 512 GB 37.499 TL 40.299 TL 39.999 TL
15 inç MacBook Air M2 256 GB (Yeni ürün) 36.999 TL
15 inç MacBook Air M2 512 GB (Yeni ürün) 42.199 TL
13 inç M2 MacBook Pro 256 GB 31.999 TL 34.999 TL 36.999 TL
13 inç M2 MacBook Pro 512 GB 36.999 TL 40.199 TL 42.199 TL
Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB 49.999 TL 53.999 TL 56.999 TL
Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB 62.499 TL 67.999 TL 71.999 TL
Yeni 14 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB 77.499 TL 82.999 TL 87.999 TL
Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB 62.499 TL 66.999 TL 69.999 TL
Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB 67.499 TL 72.199 TL 75.199 TL
Yeni 16 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB
 

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