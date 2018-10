Beşiktaş'ın Göztepe'ye 2-0 kaybettiği maçın ardından siyah-beyazlı taraftarların kendisine gösterdiği tepkiye "orta parmak" işareti ile karşılık veren Vagner Love, Beşiktaş taraftarından özür diledi.Göztepe maçının ardından taraftara verdiği tepkinin yanlış olduğunu ifade eden Love, "Göztepe maçından sonra eve dönerken taraftara gösterdiğim tepki yanlıştı. Her şeyden önce ben kaybetmek istemiyorum. Eleştirilere her zaman sessizce tepki gösterdim ve ilk kez böyle bir reaksiyon gösterdim. Taraftarlarımızdan çok özür diliyorum, bu olay bir daha tekrarlanmayacak be benim cevabın sahada olacak. Takıma yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum" dedi.