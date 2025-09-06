05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
0-2
05 Eylül
Slovenya-İsveç
2-2
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
0-1
05 Eylül
İtalya-Estonya
5-0
05 Eylül
Moldova-İsrail
0-4
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
0-2
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
5-0
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
0-0
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
5-1
05 Eylül
İsviçre-Kosova
4-0

Vaclav Cerny attı, Çekya kazandı!

Dünya Kupası Elemeleri L grubu 5. hafta maçında Çekya, deplasmanda Karadağ'ı 2-0 mağlup etti.

Dünya Kupası Elemeleri L grubu 5. hafta maçında Çekya, Karadağ'a konuk oldu.

Pod Goricom Stadyumu'ndaki mücadeleyi Çekya, 2-0'ık skorla kazandı.

Çekya'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Lukas Cerv ile 90+6. dakikada Beşiktaş'ın Wolfsburg'tan transferi Vaclav Cerny kaydetti.

Trabzonspor'un tecrübeli savunmacısı Stefan Savic Karadağ formasıyla mücadeleye ilk 11'de çıktı ve 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferi Vaclav Cerny, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 46. dakikada Vasil Kusej'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Çekya, puanını 12'ye yükseltti. Karadağ, 6 puanda kaldı.

Çekya, 9 Ekim'de Hırvatistan'ı konuk edecek. Maç eksiği bulunan Karadağ ise 8 Eylül'de Hırvatistan deplasmanına çıkacak.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
