Utah Jazz'in, yıldız oyuncusu Lauri Markkanen için olası bir takasta "beş civarı" ilk tur draft hakkı almayı beklediği iddia edildi.



Markkanen, Jazz'in sezona kötü başlangıcının yanı sıra bireysel anlamda iyi performanslar göstermeye devam etmesiyle, piyasadaki en iyi takas hedeflerinden biri olarak ortaya çıkmıştı.



Ancak The Ringer'dan Kevin O'Connor, genel menajer Danny Ainge'in kendisini ucuza bırakmayı düşünmediğini ve takımların Utah'tan, Rudy Gobert ve Donovan Mitchell'i takas ettikleri değerle karşılaştırılabilecek şekilde beş adet ilk tur draft hakkı teklif etmelerini beklediğini bildirdi:



"Takımlarla yaptığım görüşmelerden edindiğim izlenim, bunun Jazz'in Mitchell ve Gobert'e karşı aldıklarına benzer bir paket olacağı yönünde: yani beşe yakın ilk tur draft hakları ve/veya benzer değerde oyuncular.



Bu Markkanen için çok fazla, çünkü kendisi Mitchell gibi playofflarda yüksek derecede skor üretme başarısına veya Gobert gibi üç tane Yılın Savunmacısı ödülüne sahip değil. Lauri ne kadar iyi olursa olsun, yalnızca bir kez All-Star olabildi ve bu seviyeye tek bir sistemde ulaştı."



Markkanen bu sezon 18 maçta 23.2 sayı, 8.5 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları yakalıyor.





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