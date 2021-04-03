Ünal Karaman: 'İkinci devre daha derli toplu oynadık'

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman'dan açıklamalar geldi.



Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman kendileri açısından kıymetli bir puan elde ettiklerini belirtti.



Ligde yaptıkları son iki maçı kaybettiklerini hatırlatan Karaman, ilk yarıda iyi olmayan bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi.



Karaman, "İkinci yarı daha derli toplu oynayarak beraberliği bulduk. Teknik direktör değişiklikleri zaman zaman farklı motivasyonlar oluşturabilir, bu istekli takıma karşı ikinci yarıda attığımız gol ve pozisyonlar bizi mutlu etti. Her şeye rağmen oyuncuları oynadıkları oyun için tebrik ediyorum." diye konuştu.



