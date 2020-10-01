Umut Nayir'in yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Umut Nayir, 400 bin euro satın alma opsiyonuyla Hajduk Split'e kiralandı.

Haber; Sporx.com
Umut Nayir'in yeni adresi belli oldu
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01 Ekim 2020 16:36
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tarafından kadro dışı bırakılan Umut Nayir'ın yeni adresi belli oldu.

NTV'nin haberine göre 27 yaşındaki oyuncu, Hırvatistan Ligi ekiplerinden Hajduk Split'e 400 bin euro satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Umut Nayir'in menajeri Ergün Yücel, Malatyaspor ile de görüştüklerini söylerken, "Gökhan Töre transferinde Yeni Malatyaspor, Umut'u takas etmek istedi fakat anlaşma sağlanmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ta 30 maça çıkan Umut Nayir, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



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