Ufuk Sarıca: 'Galibiyeti çok kolay şekilde verdik'

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. haftasında deplasmanda İtalyan ekibi UNAHOTELS Reggio Emilia'ya 74-70 yenilerek grupta ikinci yenilgisini alan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yeni takım olmanın zorluklarını yaşadıklarını söyledi.



Sarıca, yaptığı açıklamada, maç boyunca hücumda sorun yaşadıklarını ve kazanabilecekleri müsabakada potalarında 74 sayıya engel olamadıklarını dile getirdi.



Özellikle ilk yarıda yaptıkları top kayıplarının kabul edilemez olduğunu belirten Sarıca, "Maçı biz de kazanabilirdik, o skora da getirdik. Ancak yaptığımız basit hatalar ve aldığımız 2 teknik faul bizi etkiledi. Galibiyeti çok kolay şekilde verdik. Yeni bir takım olmanın zorluklarını yaşamaya devam ediyoruz. Hatalarımız üzerinde çalışacağız, bunun üzerine konuşacağız. Önümüzde 2 tane maç var, ikisini de kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



Grupta ikişer galibiyet ve yenilgisi bulunan yeşil-kırmızılı ekip, gruptaki son 2 maçında 7 Aralık Çarşamba günü Alman ekibi Telekom Baskets Bonn'u konuk ettikten sonra 21 Aralık Çarşamba günü Yunanistan'da AEK ile karşılaşacak.





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