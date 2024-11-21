Uçak seferleri iptal mi? 21 Kasım 2024 Pegasus-THY-Ajet

Olumsuz hava koşulları, deniz yolu ulaşımını sekteye uğratırken gözler hava yolu ulaşımındaki son duruma çevrildi. İstanbul'da etkili olan lodosun ilerleyen saatlerde şiddetini artırması beklenirken THY-Pegasus iptal edilen uçak seferleri araştırmaları da hız kazandı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanında sefer iptalleri olup olmadığı merak konusu oldu. İşte 21 Kasım 2024 iptal olan seferler listesi...

Şu an itibarıyla İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda herhangi bir uçak seferi iptali yaşanmadı. Seferler, her iki havalimanında da düzenli olarak yapılmaya devam ediyor.

Pegasus ve Türk Hava Yolları (THY) uçuşlarıyla ilgili iptaller, her iki havayolunun internet sitelerinden kolayca öğrenilebilir. Bilet bilgilerinizi girerek, seferlerin durumu hakkında anlık bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçan yolcular, THY ve Pegasus uçak iptallerini havalimanının ekranlarından takip edebilirler.



