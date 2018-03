Ubisoft, Assassin's Creed IV: Black Flag'i bedava indir! Ubisoft bedava oyunları

Assain's Creed Black Flag bedava indir burada! Ubisoft'tan ünlü oyununu 1 haftalığına bedava indirilebileceği açıklandı. Peki oyunu indirmek için neler yapılacak? Sadece bilgisayarlara mı bedava iniyor? Ubisoft'tan ne açıklama yapıldı? İşte tüm detaylar...Assassin's Creed 4 Black Flag ücretsiz indirme yolları1- Ubisoft.com'a girerek sağ üstteki Sign In butonuna tıklayın.2- Açılan ekranın altındaki Creat a Ubisoft Account'a basın.3- Bilgileri doldurduktan sonra buradaki bağlantıya tıklayarak oyunun sayfasına gidin.4- Açılan sayfada 'Get the game'e basarak oyunu sepetimize ekliyoruz.5- Sonrasında bilgisayarımızda yüklü değilse Uplay uygulamasını indirerek hesabımıza giriş yapıyoruz ve 24 GB büyüklüğündeki oyunu indiriyoruz.Ubisoft'un kampanyasına göre ücretsiz Assassin's Creed 4 Black Flag, World in Conflict ve Watch Dogs indirme fırsatına sahip olunacak. İstenilen 3 oyundan birine ya da tamamına ücretsiz erişim sağlanacak.Üstelik oyunlar geçici bir süreliğine değil, kütüphaneye eklendikten sonra tamamen alınmış olacak.Ücretsiz oyun indirme kampanyası 23 Aralık 2017 tarihine kadar devam edecek.Kullanıcılar UPlay uygulamasına giriş yaptıktan sonra bu 3 oyunu oyun kütüphanelerine ekleyebilecek. Oyunların kütüphaneye eklendikten sonra indirilebilmesi için UPlay uygulamasının da indirilmesi gerekiyor.Bu 3 Ubisoft bedava oyun arasında özellikle Assassin's Creed 4 Black Flag dikkat çekiyor. Sevilen serinin 6. oyunu olan Black Flag'de, ilk oyunların aksine çoğunlukla denizlerde ve okyanuslarda vakit geçiriyoruz.Karayip adalarına çıkılabilen, görevleri ve yan görevleriyle oldukça geniş bir oynanışa ve oyun haritasına sahip olunan oyun UPlay'de ücretsiz oldu.Yılbaşı ve tatil dönemi derken Ubisoft tarafında oyuncuları sevindiren hamleler gelmeye devam ediyor. Daha önceleri belli bir süre için ücretsiz olarak Uplay kütüphanemize ekleyebileceğimiz 3 oyun, aynı anda ücretsiz hale getirildi. Ubisoft daha önce de ücretsiz olarak dağıttığı World in Conflict, Assassin's Creed IV ve Watch Dogs oyunlarını ücretsiz yaptı.Ubisoft, Aralık ayında Assassins Creed 4 Black Flag ve World in Coflict oyunlarının ücretsiz olarak oyunculara verecek. Ubisoft'un ücretsiz olarak sunduğu iki oyun sadece PC oyuncularını kapsıyor. PC'den Uplay'e bağlanarak, iki oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Kampanya boyunca sözü geçen oyunları UPlay kütüphanenize eklediğinizde bu oyunlar kalıcı olarak sizin oluyor.