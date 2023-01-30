Twitter DM kapandı? Twitter'da dm nasıl açılır?

Elon Musk'ın satın almasından beri neredeyse her hafta yeni bir özellik ile kullanıcının karşısına çıkan Twitter, son dönemde en fazla güncelleme alan sosyal medya uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak yaşanan son gelişmeler, bazı kullanıcıları oldukça kötü etkiledi.Twitter, Android ve iOS için geçtiğimiz hafta güncellendi ve çok sayıda kullanıcı için profil sayfasından başka bir hesaba direkt mesaj gönderme seçeneği kalktı. Takip etme ve bildirim butonlarının yanında görünen DM butonu, şu anda bazı kullanıcılar tarafından görülmüyor.Twitter web uygulamasında doğrudan mesaj gönderme butonu normal şekilde görünüyor ancak neredeyse tüm Android kullanıcıları ve bazı iPhone kullanıcıları için kaybolmuş durumda. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar için şu an DM gönderme yolu; mesajlar sekmesine dokunup mesaj göndermek istenilen hesabı aratmak.Twitter, son haftalarda Android uygulamasına yoğunlaştı. Profillere mavi tik dışında birkaç özellik getiren Twitter Blue aboneliğinin sunulmasının yanında tweetleri kronolojik değil algoritmik olarak gösteren "Sizin için" sekmesi getirildi.