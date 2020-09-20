Tuttur.com ile maç önü: Real Sociedad - Real Madrid

İspanya La Liga'da son şampiyon Real Madrid deplasmanda Real Sociedad'a konuk oluyor.

Tuttur.com ile maç önü: Real Sociedad - Real Madrid
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20 Eylül 2020 07:50
İspanya La Liga'nın 2. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Real Sociedad, La Liga'da Real Madrid'i konuk ettiği son 13 maçın sadece ikisini kazanabildi (2B 9M).

- Geçen sezon Bask takımlarına konuk olduğu dört La Liga maçını kazanan Real Madrid, bir önceki sezonu galibiyetsiz tamamlamıştı (1B 3M).

- La Liga'da 11 sezondur açılış maçı kaybetmeyen Real Madrid (8G 3B), son dört sezona galibiyetle başladı.

- La Liga'da üç maçtır sahadan beraberlikle ayrılan Real Sociedad, Nisan 2012'den bu yana dört maçlık seri yaşamıyor.

- Real Madrid forması giyen Karim Benzema, Real Sociedad'a karşı sahaya çıktığı son üç maçta birer gole katkı sağladı (2 gol & 1 asist).

EKSİKLER, CEZALILAR

Real Sociedad: Zaldua, Zubelida, Guridi, Illaramendi, Willian Jose

Real Madrid: Militao, Asensio, Isco, Lucas Vazquez, Hazard

MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Elustondo, Llorente, Monreal; Merino, Guevara, Lopez; Oyarzabal, Isak, David Silva

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius



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