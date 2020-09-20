Tuttur.com ile maç önü: Real Sociedad - Real Madrid

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

İspanya La Liga'nın 2. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak.- Real Sociedad, La Liga'da Real Madrid'i konuk ettiği son 13 maçın sadece ikisini kazanabildi (2B 9M).- Geçen sezon Bask takımlarına konuk olduğu dört La Liga maçını kazanan Real Madrid, bir önceki sezonu galibiyetsiz tamamlamıştı (1B 3M).- La Liga'da 11 sezondur açılış maçı kaybetmeyen Real Madrid (8G 3B), son dört sezona galibiyetle başladı.- La Liga'da üç maçtır sahadan beraberlikle ayrılan Real Sociedad, Nisan 2012'den bu yana dört maçlık seri yaşamıyor.- Real Madrid forması giyen Karim Benzema, Real Sociedad'a karşı sahaya çıktığı son üç maçta birer gole katkı sağladı (2 gol & 1 asist).Zaldua, Zubelida, Guridi, Illaramendi, Willian JoseMilitao, Asensio, Isco, Lucas Vazquez, HazardRemiro; Gorosabel, Elustondo, Llorente, Monreal; Merino, Guevara, Lopez; Oyarzabal, Isak, David SilvaCourtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius