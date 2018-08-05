  •  
    "Brezilya'dan Türkiye'ye transfer! Yeni takımı.."
  •  
    Talisca'nın golünü VAR verdi! Çin'de o anlar...
  •  
    Süper Lig'de transfer oldu! Resmi açıklama...
  •  
    Fenerbahçe'de transfer teklifi! Almanya'dan...
  •  
    Süper Lig takımından efsane forma tanıtımı!

Türkiye'de bir ilk: 4. değişiklik yapıldı

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan Süper Kupa maçında, uzatmalarda devreye giren "4. oyuncu değişikliği hakkı" da ilk kez kullanıldı.

Kaynak: Sporx.com
Türkiye'de bir ilk: 4. değişiklik yapıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ağustos 2018 23:06
Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki Süper Kupa mücadelesi VAR'ın kullanıldığı ilk karşılaşma olurken, bir ilke daha imza atıldı.

Karşılaşmanın uzatmalara gitmesinin ardından bu sezon Türkiye'de devreye giren, "Uzatmalarda +1 oyuncu değişikliği hakkı" da iki takıma tanınmış oldu.

Türkiye'de ilk 4. oyuncu değişikliği, Akhisarspor tarafından yapıldı. Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, 98. dakikada Bilal Kısa'yı oyundan alıp, Onurcan Güler'i sahaya sürdü.

FATİH TERİM DE 4. DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de, 4. değişiklik hakkını kullandı. 102. dakikada Yuto Nagatomo kenara geldi, Lionel Carole oyuna dahil oldu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için