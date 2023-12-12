Triatlonda Challenge İstanbul, 'En İyi Yeni Yarış' ödülüne aday oldu

Dünyanın kıtalararası tek triatlon yarışması olan Challenge İstanbul, "En İyi Yeni Yarış" kategorisinde ödüle aday oldu.



Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Challenge Family tarafından 2023'ün en iyilerinin belirleneceği oylamada Challenge İstanbul'un da yer aldığı bildirildi.



Challenge İstanbul'un ayrıca "yılın en başarılı organizasyonu" kategorisinin de adayları arasında bulunduğu belirtilerek, "Kategorisinde en yüksek oyu alan yarışın birinci seçileceği oylamada, Challenge İstanbul'a oy vermek için challenge-family.com/awards adresini ziyaret edebilirsiniz. 17 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek oylamada Challenge İstanbul'a başarılar dileriz." denildi.



