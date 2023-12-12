Triatlonda Challenge İstanbul, "En İyi Yeni Yarış" ödülüne aday oldu

Triatlonda Challenge İstanbul, "En İyi Yeni Yarış" kategorisinde ödüle aday oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Triatlonda Challenge İstanbul, 'En İyi Yeni Yarış' ödülüne aday oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Aralık 2023 15:49
Dünyanın kıtalararası tek triatlon yarışması olan Challenge İstanbul, "En İyi Yeni Yarış" kategorisinde ödüle aday oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Challenge Family tarafından 2023'ün en iyilerinin belirleneceği oylamada Challenge İstanbul'un da yer aldığı bildirildi.

Challenge İstanbul'un ayrıca "yılın en başarılı organizasyonu" kategorisinin de adayları arasında bulunduğu belirtilerek, "Kategorisinde en yüksek oyu alan yarışın birinci seçileceği oylamada, Challenge İstanbul'a oy vermek için challenge-family.com/awards adresini ziyaret edebilirsiniz. 17 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek oylamada Challenge İstanbul'a başarılar dileriz." denildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery