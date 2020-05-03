Trabzonspor'dan Nwakaeme için transfer açıklaması!

Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme için iki Arap kulübü büyük bir yarış içinde.Al Ahli ve Al Hilal, Nijeryalı kanat oyuncusu için bordo-mavili kulüple görüşmeye hazırlanıyor.Trabzonsporlu idareciler "Bize bir teklif gelmedi" dedikleri 31 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak bakmıyor. Nwakaeme'nin sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.