Trabzonspor'dan Nwakaeme için transfer açıklaması!

Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme için iki Arap kulübü büyük bir yarış içinde.
Al Ahli ve Al Hilal, Nijeryalı kanat oyuncusu için bordo-mavili kulüple görüşmeye hazırlanıyor.
Trabzonsporlu idareciler "Bize bir teklif gelmedi" dedikleri 31 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak bakmıyor. Nwakaeme'nin sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Al Ahli ve Al Hilal, Nijeryalı kanat oyuncusu için bordo-mavili kulüple görüşmeye hazırlanıyor.
Trabzonsporlu idareciler "Bize bir teklif gelmedi" dedikleri 31 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak bakmıyor. Nwakaeme'nin sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın