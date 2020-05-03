Trabzonspor'dan Nwakaeme için transfer açıklaması!

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nwakeme, Arabistan ekiplerinin gözdesi oldu.

Haber; Sabah, Fotoï¿½raf; AA
Trabzonspor'dan Nwakaeme için transfer açıklaması!
Klavye oklarï¿½ ile sonraki ya da ï¿½nceki habere geï¿½ebilirsiniz.
03 Mayıs 2020 14:02
Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme için iki Arap kulübü büyük bir yarış içinde.

Al Ahli ve Al Hilal, Nijeryalı kanat oyuncusu için bordo-mavili kulüple görüşmeye hazırlanıyor.

Trabzonsporlu idareciler "Bize bir teklif gelmedi" dedikleri 31 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak bakmıyor. Nwakaeme'nin sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için