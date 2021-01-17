Trabzonspor'da Berat Özdemir sevinci

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağıKonyaspor maçının hazırlıklarını yaptı

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor'da Berat Özdemir sevinci
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17 Ocak 2021 16:00
Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Salı günü sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, iki grup halinde çalıştı.

Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyen oyuncuların yenileme çalışmaları yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maçla son buldu.

Öte yandan Trabzonspor'un Gençlerbirliği'nden transfer ettiği orta saha oyuncusu Berat Özdemir'in de takımla birlikte çalıştığı bildirildi.









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