Trabzonspor'a ya Sarr ya Ampadu

Savunmada Edgar Ie'nin yükselen performansından memnun kalan Trabzonspor, yıldız oyuncunun yanına bir stoper daha almak istiyor. Bordo-Mavili yönetim de bu konuda çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor.



Son olarak Karadeniz ekibinin gündemine Chelsea'nin yıldızları geldi. Londra temsilcisi, elindeki genç stoperlerin tecrübe kazanmasını istiyor. Bu yüzden kısa süre önce takıma katılan 21 yaşındaki Malang Sarr ile 19 yaşındaki Ethan Ampadu, kesin olarak kiralık olarak gönderilecek. Tam da bu konuda Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton devreye girecek.



Kolaylık sağlanacak



Mavililer'de daha önce yardımcı antrenörlük ve scout görevlerinde çalışan Newton'un, Londra'daki bağlantıları sayesinde bu transferlerde kolaylık sağlanacak. Yönetim ise önümüzdeki günlerde Chelsea yöneticileriyle bir araya gelecek ve detayları konuşacak. Fırtına'nın hedefi; Ampadu veya Sarr'dan birini 1 senelik de olsa Bordo-Mavili camiaya kazandırmak



