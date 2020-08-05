Trabzonspor, Aston Villa'nın iki oyuncusuna kiralama teklifi yaptı.



Daily Mail'de yer alan habere göre; Trabzonspor, Zimbabveli orta saha oyuncusu Marvelous Nakamba ve Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Trezeguet için kiralama teklifini iletti. Aston Villa'nın Nakamba'nın gidişine sıcak baktığı ancak bu oyuncuya geçen yaz ödenen 12 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında satmak olduğu belirtildi.



Mahmoud Trezeguet konusunda ise Aston Villa Menajeri Dean Smith'in oyuncusunu tutmaktan yana olduğu ve kiralama formülüne soğuk baktığı bilgisi verildi.



Aston Villa, geride kalan Premier Lig sezonunda ligde kalmayı son hafta 1 puanla başarmıştı.



