Trabzonspor, Sörloth'u KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Alexander Sörloth'un transferi için RB Leipzig ile anlaştığını KAP'a bildirdi.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
"Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sorloth'un, RB Leipzig kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve RB Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre; RB Leipzig Kulübü, Kulübümüze, Alexander Sorloth ile olan 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşmemizin erken feshi karşılığında aşağıdaki ödemeleri yapacaktır.
1-Sözleşme fesih bedeli olarak 20.000.000.-EUR ödenecektir.
2-Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000.-EUR bonus ödenecektir.
3-Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının %20 si kulübümüze ödenecektir.
4-Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.
Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sorloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır."
Trabzonspor'un Crystal Palace'tan kiraladığı Alexander Sörloth, Leipzig'e imza atmak için Almanya'ya gitti.
24 yaşındaki Norveçli golcü, sabah saatlerinde kaldığı otelden ayrılarak sağlık kontrolüne gitti. Otelden ayrılırken "Transferinin açıklanması için sabırsızlanıyor musun?" sorusuna "Evet" diyerek yanıt verdi.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
"Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sorloth'un, RB Leipzig kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve RB Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre; RB Leipzig Kulübü, Kulübümüze, Alexander Sorloth ile olan 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşmemizin erken feshi karşılığında aşağıdaki ödemeleri yapacaktır.
1-Sözleşme fesih bedeli olarak 20.000.000.-EUR ödenecektir.
2-Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000.-EUR bonus ödenecektir.
3-Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının %20 si kulübümüze ödenecektir.
4-Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.
Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sorloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır."
SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN ALMANYA'DA
Alexander Sörloth transferinin şifreleri🔐
🔑20 milyon euro bonservis
🔑2 milyon euro bonus
🔑Crystal Palace ile yarı yarıya
🔑Trabzonspor'a %20 satış kar payı
🔑Türkiye'ye transferinde öncelik pic.twitter.com/uwXvUulmMt
— Sporx (@sporx) September 22, 2020
Trabzonspor'un Crystal Palace'tan kiraladığı Alexander Sörloth, Leipzig'e imza atmak için Almanya'ya gitti.
24 yaşındaki Norveçli golcü, sabah saatlerinde kaldığı otelden ayrılarak sağlık kontrolüne gitti. Otelden ayrılırken "Transferinin açıklanması için sabırsızlanıyor musun?" sorusuna "Evet" diyerek yanıt verdi.