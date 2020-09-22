Trabzonspor, Sörloth'u KAP'a bildirdi!

Alexander Sörloth transferinin şifreleri🔐



🔑20 milyon euro bonservis

🔑2 milyon euro bonus

🔑Crystal Palace ile yarı yarıya

🔑Trabzonspor'a %20 satış kar payı

🔑Türkiye'ye transferinde öncelik pic.twitter.com/uwXvUulmMt



— Sporx (@sporx) September 22, 2020

Trabzonspor'un Crystal Palace'tan kiraladığı Alexander Sörloth, Leipzig'e imza atmak için Almanya'ya gitti.

24 yaşındaki Norveçli golcü, sabah saatlerinde kaldığı otelden ayrılarak sağlık kontrolüne gitti. Otelden ayrılırken "Transferinin açıklanması için sabırsızlanıyor musun?" sorusuna "Evet" diyerek yanıt verdi.

















Trabzonspor, Alexander Sörloth'un transferi için RB Leipzig ile anlaştığını KAP'a bildirdi."Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sorloth'un, RB Leipzig kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve RB Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır.Anlaşmaya göre; RB Leipzig Kulübü, Kulübümüze, Alexander Sorloth ile olan 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşmemizin erken feshi karşılığında aşağıdaki ödemeleri yapacaktır.1-2-Futbolcununödenecektir.3-Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıylakulübümüze ödenecektir.4-Futbolcunun ileriki dönemlerdeolacaktır.Bu transfer dolayısı ilepaylaşılacaktır."