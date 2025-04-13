Haber Tarihi: 13 Nisan 2025 18:42 - Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025 18:42

Trabzonspor - Rizespor Maçı Canlı İzle (Şifresiz İzle)

Trabzonspor - Rizespor maçı beIN Sports 1 canlı izle şifresiz | Trabzonspor - Rizespor maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 2'den canlı izlenebilecek olan Trabzonspor - Rizespor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte TS - Rize maçı canlı yayın izleme detayları

Trabzonspor - Rizespor Maçı Canlı İzle (Şifresiz İzle)
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Trabzonspor-Rizespor maçını şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler için iyi haber, karşılaşmanın beIN Sports 2 kanalında yayınlanacak olması. Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanacak bu kritik maç, 13 Nisan Pazar günü Papara Park'ta saat 19:00'da başlayacak. Avrupa kupalarına katılma hedefiyle sahaya çıkacak olan Trabzonspor, evinde Rizespor karşısında avantaj elde etmek için tüm gücünü ortaya koyacak. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi evlerinde ya da mobil cihazlarında şifresiz bir şekilde izleyebilecek.

TRABZONSPOR - RİZESPOR CANLI İZLE

Trabzonspor-Rizespor maçını canlı izlemek için beIN Sports 2 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 2'nin dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün. Trabzonspor-Rizespor karşılaşması, Trendyol Süper Lig'de üst sıralar açısından büyük bir önem taşıyor ve izleyicilere heyecan dolu anlar vaat ediyor.

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında konuk edeceği Çaykur Rizespor'u kendi sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, 19:00'da Papara Park'ta başlayacak. Taraftarlar ve futbol meraklıları, Trabzonspor'un bu önemli iç saha mücadelesini evlerinin rahatlığında takip edebilecek.

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31'inci hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 13 Nisan Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Trabzonspor'un sahası olan Papara Park'ta gerçekleştirilecek ve saat 19.00'da başlayacak. Taraftarlar, Trabzonspor'un ligdeki performansını yakından takip etmek için maç saatini sabırsızlıkla bekliyor.

Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasındaki bu zorlu mücadele, her iki takımın da ligdeki hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, 19:00'da ekran başına geçerek bu heyecan dolu maçı izleyebilecek.

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak olan maç, saat 19.00 başlayacak ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mehmet Ali Özer. Mücadelenin VAR koltuğunda İspanyol hakem Alejandro Quintero Gonzalez, AVAR'da ise Ogün Kamacı oturacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Rize'de oynanan maçı, ev sahibi ekip 3-1 kazanmıştı.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Ozan, Draguş, Zubkov, Nwakaeme, Banza.

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Alikulov, Berkay, Olawoyin, Zeqiri, Akintola, Sowe.

TRABZONSPOR'DA 5 OYUNCU SINIRDA

Bordo mavili ekipte 5 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Ozan Tufan ve Edin Visca kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

LUNDSTRAM CEZALI

Trabzonspor'da kart cezalısı John Lundstram, bu maçta görev alamayacak.

RİZESPOR'DA EKSİKLER

Çaykur Rizespor'da tedavileri süren Rachid Ghezzal ve Giannis Papanikolaou sahadaki yerlerini alamayacak.

LİGDE 46. RANDEVU


Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Trabzon'da oynanacak maçla ligde 46. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 45 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-9 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 90 gole, Çaykur Rizespor 43 golle karşılık verebildi.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN GALİBİYET SERİSİ

İki takım arasında oynanan maçlarda son dönemde Çaykur Rizespor, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Yeşil-mavili takım sahasında son 3 lig maçı, deplasmanda da 1 lig maçı olmak üzere 4 karşılaşmada rakibi karşısında galip geldi.

Çaykur Rizespor, 2021-2022 sezonunda sahasında 3-2, 2023-24 sezonunda deplasmanda 3-2, kendi evinde 1-0 ve bu sezon da Rize'de 3-1 galip geldi.

Yeşil-mavililer, böylelikle Trabzonspor karşısında en iyi galibiyet serisini yakaladı.

TRABZONSPOR, SADECE KUPADA GALİP GELDİ

Trabzonspor, son dönemde rakibi karşısında sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda yeşil-mavililer karşısında galip gelmeyi başardı.

İki takım arasında bu sezon Papara Park'ta oynan karşılaşmayı Trabzonspor, 5-2 kazanarak grubu lider bitirip yarı finale yükselmişti

EN FARKLI GALİBİYETLER TRABZONSPOR'DAN

Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında en farklı galibiyete ulaşan taraf oldu.

Bordo-mavililer, 2015-2016 sezonunda sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0, 2005-2006 sezonunda da deplasmanda 6-1 yenmeyi başarmıştı.

 









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