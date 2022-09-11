Trabzonspor orta sahasında savaş!

Trabzonspor'da en ciddi forma yarışı orta alanda yaşanıyor.



10 numara bölgesinde Bakasetas bir adım önde gözükürken, Bardhi, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir gibi seçenekler bulunuyor.



Merkezde ise Hamsik'in oynaması halinde yanında Siopis, Gbamin veya Doğucan tercih edilebilir. Abdullah hocanın, 3 yerli oyuncu kuralı da göz önünde bulundurulduğunda nasıl bir 11'le Adana Demirspor mücadelesine başlayacağı merak konusu.



Abdülkadir Ömür kulübeye geçiyor



Son maçlarda form düşüklüğü yaşayan Abdülkadir Ömür, özellikle sağ tarafa geçtikten sonra beklentilerin bir hayli altında kaldı.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın genç yıldızı kulübeye çekmesi bekleniyor. Edin Visca'nın sakatlığının ardından transferin son günlerinde sağ kanat için hamleler yapan ancak sonuç alamayan Trabzonspor'da, bu bölgede Yusuf Yazıcı, Djaniny ve Naci Ünüvar gibi alternatifler bulunuyor.



